林志穎爽看「霍建華被打」　完美臉蛋征服林心如

林心如、林志穎、侯佩岑今（23）日以8位數酬勞，合體出席保健飲品代言記者會，林心如製作的夯劇《華燈初上》播出大結局，被問到第四季計畫，林心如說：「要看能不能再寫出精采的劇情，其實已算是完美ending。」如果請前男友林志穎軋一角？林心如選擇找他演第三性公關「寶寶」，「你那麼漂亮，扮起來超美的。」林志穎自己比較想挑戰牛郎的角色。
兩人向來是最佳前任的典範，因為霍建華有車子的問題想請教林志穎，林心如乾脆牽線兩人交換微信，從此之後霍建華和林志穎變好朋友，林心如說：「他們每天互發早安，我先生發給他比發給我多。」林志穎也爆料《華燈》只看霍建華被林心如打的橋段，還看了10次，「霍建華跟我說看他就好了。」
林志穎老婆陳若儀現場前來探班，問她是不是防林心如？林志穎大笑：「想太多。」陳若儀和林心如一起看過蔡依林的演唱會，兩家人互動很自然，彼此會介意被冠上前任的封號嗎？林心如大方說：「還好，又不是上一任，是上上上…上一任。」當年分手也沒有不歡而散，只是大家都是新人，為了拚工作漸行漸遠。
林心如製作人當得很成功，會想找林志穎拍戲嗎？她說：「我知道他很久不拍戲了，拍戲變成他的副業。」林志穎笑回：「我自己滿挑戲的，如果林心如邀請的話不排斥啦。」林志穎如今跨足房地產，建設公司已有4個建案在忙，平常還要盯美國股市，被侯佩岑虧：「林董地震一來先找家裡地圖，家裡太大了。」