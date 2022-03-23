COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／勇士打太軟弱致3連敗　格林：這不是柯瑞的責任

▲勇士防守悍將Draymond Green直言對球隊表現非常失望，打得太軟弱，但這跟一哥Stephen Curry(柯瑞)傷缺沒有關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士防守悍將Draymond Green直言對球隊表現非常失望，打得太軟弱，但這跟一哥Stephen Curry(柯瑞)傷缺沒有關係。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-23 18:23:11

NBA金州勇士今(23)日以94:90不敵奧蘭多魔術，吞下3連敗，賽後勇士防守悍將Draymond Green直言對球隊表現非常失望，打得太軟弱，但這跟一哥Stephen Curry(柯瑞)傷缺沒有關係，「這不是他的責任。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我認為我們打得太軟弱了，我們打得很笨拙，就是打不好，被對手狠狠教訓了，在這情況下很難贏球。」Green在賽後記者會上額著額頭苦惱，對球隊表現相當失望。

不過Green強調這不是Curry缺席的錯，「這跟Stephen無關，Stephen不會在比賽中帶來那麼多身體對抗，他也不該那樣做，那不是他的工作。」Curry因腳傷連續缺席2場比賽，還沒有歸期，但有望在季後賽復出。

從數據面來看，勇士過去10場比賽，防守效率掉到第19名，勇士主帥Steve Kerr告訴《ClutchPoints》，「這就是本季我們表現出色的原因，本季前10場比賽，我們建立了我們的防守強度，多虧了Stephen和Green，所以得到分數後才能守成。」

「現在我們必須找回這一點，若沒有強大防守，你無法在季後賽中勝出，尤其在Stephen缺席的狀況下，我們必須正視這問題。」Kerr已經在為季後賽打算，這位兩屆MVP預計要缺席2周時間。
 

NBA／又被罰！蘭德爾累積高達370萬罰款　嘴綠也要繳71萬

NBA／瘋砍45分回擊尼克球迷　崔楊追平老鷹隊史紀錄

PLG／視周儀翔為鋼鐵人救世主　呂政儒：我們還沒放棄！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀