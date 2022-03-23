NBA／勇士打太軟弱致3連敗 格林：這不是柯瑞的責任
NBA金州勇士今(23)日以94:90不敵奧蘭多魔術，吞下3連敗，賽後勇士防守悍將Draymond Green直言對球隊表現非常失望，打得太軟弱，但這跟一哥Stephen Curry(柯瑞)傷缺沒有關係，「這不是他的責任。」
「我認為我們打得太軟弱了，我們打得很笨拙，就是打不好，被對手狠狠教訓了，在這情況下很難贏球。」Green在賽後記者會上額著額頭苦惱，對球隊表現相當失望。
不過Green強調這不是Curry缺席的錯，「這跟Stephen無關，Stephen不會在比賽中帶來那麼多身體對抗，他也不該那樣做，那不是他的工作。」Curry因腳傷連續缺席2場比賽，還沒有歸期，但有望在季後賽復出。
從數據面來看，勇士過去10場比賽，防守效率掉到第19名，勇士主帥Steve Kerr告訴《ClutchPoints》，「這就是本季我們表現出色的原因，本季前10場比賽，我們建立了我們的防守強度，多虧了Stephen和Green，所以得到分數後才能守成。」
「現在我們必須找回這一點，若沒有強大防守，你無法在季後賽中勝出，尤其在Stephen缺席的狀況下，我們必須正視這問題。」Kerr已經在為季後賽打算，這位兩屆MVP預計要缺席2周時間。