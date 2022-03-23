謝龍介將出馬戰黃偉哲選台南市長 十年磨一劍黨團期待

台南市議員謝龍介獲國民黨團中常會決議，決定出馬競選台南市長對戰黃偉哲。台南市議會國民黨團恭喜謝龍介十年磨一劍，黨團力挺謝龍介，希望這位最強的母雞，能帶領國民黨台南市議員參選人搶下更多的席次，讓市議會國民黨團監督戰鬥力再提升。

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書記長李中岑表示，台南市號稱民進黨的民主聖地，可是在國民黨議員努力深耕下，第 3 屆當選 16 位議員，這次謝龍介爭取為台南市披市長戰袍，黨團議員李中岑、蔡育輝、張世賢、尤榮智、李文俊、方一峰、林燕祝、李鎮國、王家貞、曾培雅、許至椿、蔡淑惠、林美燕、盧崑福聯合比讚，大家都說這次台南市長的選戰精彩可期。

爭取國民黨中西區北區市議員提名的資深媒體人姚正玉表示，謝龍介在台南和黨內從政經歷完整、戰鬥力十足是國民黨市長的不二人選，陳以信是台南最年輕的不分區立委，期待兩人合作帶領市議員候選人打ㄧ場漂亮勝仗、藍天再現。

至於謝龍介將競選台南市長一事，民進黨安南區市議員參選人蔡麗青表示，她擔心謝龍介又再一次被國民黨放鴿子，出來當炮灰，到時候市長、市議員兩頭空，只能當愿頭。

蔡麗青說，國民黨在上一次的不分區立委席次中，已經對謝龍介「放管」，希望這一次國民黨不要再言而無信，讓謝龍介市長市議員兩頭空，最後連不分區立委又不給，呼籲國民黨珍惜黨內最能夠顛倒是非黑白的辯士，不要讓謝龍介犧牲在國民黨的派系夾殺之中。