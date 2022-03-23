羽球／麟洋配「拆夥」各自和爸爸搭檔出戰清晨盃

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王齊麟表示，在台灣有很多選手小時候是因為父母喜愛打羽球才開始接觸這項運動而變成選手，他和李洋也不例外，從小都是受到父母影響，培養了他們的興趣，才開始參與正規訓練。
而清晨盃的家庭組賽事一直都是這個比賽的特色之一，除了夫妻組、父母子女組外，也有祖孫組的組別，其目的在鼓勵全家人能培養共同的運動嗜好，增進家人間的互動與情感。
今年主辦單位除了邀請兩位奧運金牌選手外，也邀請了金牌教練陳宏麟、台灣楊肉盧男雙組合的楊博涵、曾經與陳宏麟搭配男雙的呂佳彬及主辦人吳文達家族的第四代陳子睿等六位選手的家庭，共同參與明星家庭組的宣傳賽事。每位選手前半場比賽先搭配自己的父或母，後半場比賽則是搭配自己的兄弟姊妹，先分成金牌組及挑戰組兩個組別進行小組賽，各組的贏家再爭奪冠亞軍。
李洋也表示爸爸們都很愛打球，讓他們打後場可以多打一點，許多粉絲也期待，雖然還不能看到麟洋配在國際賽場上嶄露身手，但很期待能在國內看到他們打球的英姿。
除了明星家庭組外，今年主辦單位也邀請了六位藝人來參賽，由嫁給羽球教練的前黑澀會美眉周宜霈(大牙)號召明星羽球隊的成員一起參與，除了藝人蔡君茹(六月)、李易夫妻檔外，還邀請了八點檔本土劇的演員:謝承均、亮哲及黃玉榮，分成齊麟隊和李洋隊，每位藝人搭配一位羽球國手進行團體PK賽。全民羽協吳宜倫理事長表示:這些藝人平時就都有在打球，和選手們也都是很好的朋友，希望藉由藝人們的宣傳，讓他們的粉絲也能喜歡上羽球運動。
今年第50屆世界清晨盃將於4月4日至4月7日於台北體育館登場，現場開放民眾於觀眾席觀戰，一、四、七樓24個場地也都會有直播服務，相關訊息可至中華民國全民羽球發展協會粉專查詢。