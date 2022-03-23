力挺吹哨者徐巧芯　顏寬恒：她以己身衝撞國民黨這頭巨象

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顏寬恒以「一塊脫水、逐漸萎縮的大餅」形容國民黨現狀，若每個握著的人都只想往自己的方向拉扯、保全自己那一份，最終只會四分五裂。他痛心指出：「歷年國民黨權力改組，換票、綁樁、人頭的耳語總是層出不窮，不論屬實與否，從未見黨中央或考紀會有任何實質作為。」他不滿掌權者當局者迷，「看在普羅大眾眼裡卻是吃相難看，也讓國民黨這塊餅越來越小。每次改選，都再度加深社會大眾對於國民黨醬缸文化的刻板印象。」
顏寬恒形容徐巧芯是黨內的吹哨者，「巧芯這股清流與新血，用己身衝撞刺激國民黨這頭巨象早已淤積鈍化的命脈。遺憾的是，注入體內的抗體，卻再度被不願改變的當權者，視為有害異物一心排除。」
顏寬恒與徐巧芯相識於2016年，當時徐巧芯因「巧芯巧芯得第一」在Ptt爆紅，進而主持網路節目，顏寬恒是其中一集來賓，那次也是顏寬恒第一次上節目的「處女秀」，兩人從此建立起交情，之後徐巧芯擔任馬英九辦公室發言人、一步步成為國民黨的新星。
顏寬恒回憶起前陣子中二立委補選，徐巧芯即使沒有黨職，接到他的一通電話，便義不容辭跑到台中幫忙掃街拜票，且從未張揚昭告媒體，默默奔走市場巷弄間。顏寬恒認同徐巧芯的熱忱，也相信這次的檢舉行動，絲毫沒有考量與算計，「一切的一切都只為黨好，一心希望國民黨重返執政」。
顏寬恒也向黨中央喊話，指重返執政本該是國民黨的首要目標，但「從中常會到選策會，種種的權力改組與分配，是真心希望能贏得勝選而調整，還是黨內人士為了保全自己權力的妥協與算計？最終被自己一手催生的產物給反噬？」
顏寬恒發文不到2小時獲得3千多個讚，徐巧芯親自留言感謝他力挺。網友也熱烈回應「老的不願放、中的綁手綁腳、新的沒機會。這種感覺就很像清朝末期五省東南自保條約，走向最後的群雄割據」、「國民黨人只會家暴，不會抵禦外面的侵略者」。也有人諷刺的說「看來朱主席與你不是一路人」、「支持寬恆退黨，走出自己的路」。