本土劇男神復工胖8公斤　動念出家「重機賣掉一半」

本土劇男神李政穎今（23日）出席大愛《阿良的歸白人生》防毒教材致贈儀式，戲裡他暴瘦8公斤，詮釋浮沉毒海近二十年的更生人，殺青後再沒有接戲劇的演出，全都暫停，跟影劇圈幾乎都沒有聯繫，一直都待在宜蘭家中，全心全意幫忙父親的建築事業老本行，說他是「企業家第二代」，他謙虛的笑說自己是「老人家第二代」，現在88公斤的體重是連本帶利全都補回來了。
李政穎說自己的生活非常「無聊」，除了工作就是安靜的獨處、讀書、騎車、運動、陪家人，生活相當規律，在父親的耳濡目染下，非常喜歡研究佛教經典，還翻到了一本父親的舊書籍印度瑜伽派的經典，正在研讀中。李政穎之前有想出家的念頭，現在覺得很多事不用出家也能做，看到了很多現象，對世界、對人性的體會變得不一樣，李政穎不否認自己用完美主義的角度看待人生，獨處的時間都在思考這些問題，「修行是用來批判自己而不是批判別人的」，到目前為止，李政穎的自評就是：「非常平靜、非常快樂。」
一聊到佛法，李政穎的眼中露出炯炯有神的光芒。李政穎說瑜伽派「無意識的純意識」跟佛教說的「清淨的自性」道理相通，佛學給他最大的收獲就是「清心寡慾」，原本最喜歡的休閒活動騎重機，擁有4輛車，現在已經不追求物質的滿足，擺脫「貪、嗔、癡」的控制，李政穎說：「過多的物質都會讓人墮落，夠用就好，愈來愈容易知足。」現在重機賣掉了兩台，還有一台在準備要賣，只想留一台當做代步工具就好。
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