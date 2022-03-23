50機槍寶刀未老！新式教召員實彈射擊熟稔武器操作

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八軍團強調，透過實彈射擊訓練，可使召員掌握武器射擊要領，同時強化戰場抗壓能力及心理素質，以蓄積後備整體戰力，使後備與常備部隊共同組建堅實戰力，有效肆應防衛作戰需求。
白朗寧 M2（ M2 Machine Gun ）機槍是美國槍械大師約翰·白朗寧(John Moses Browning)在一次大戰後設計的重型機槍，由於採用12.7×99公釐（0.5英吋）大口徑彈藥，因此又俗稱為50機槍。早期M2裝有水冷散熱裝置，但由於水冷室機槍無法在寒帶與沙漠地區使用，因此又推出重槍管、氣冷型號，並命名為M2HB ( Heavy Barrel )。
二戰開始被廣泛利用的M2型機槍最大有效射程2,000公尺，每分鐘射速大約500至600發子彈，能夠摧毀敵軍的車輛與射殺步兵。該機槍重38公斤（83.8磅），若使用三腳架，其重量更逼近60公斤，因此一個M2機槍組最少需要2人才能架設和操作。大多數M2型機槍都被用作為車載、直升機搭載武器，或是部署於火力陣地使用。。
50機槍自問世以來，已經生產了大約300萬挺，經歴了二次大戰、韓戰、越戰、波斯灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等戰役，幾乎只要有美軍之處就能看到50機槍。除了增加快拆槍管外、可以安裝導軌，以便加裝瞄準鏡外，原始設計幾乎沒做太大更動。
除了美軍使用外，另有超過50個國家加以採用，國軍也使用50機槍，主要透過美援與軍售管道獲得，二戰時國軍戰機開始使用50機槍，二戰後國軍接收的美製戰車的防空機槍也是陸戰型50機槍。