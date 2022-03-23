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戰時穿搭也是哲學！澤倫斯基「橄欖綠T恤」穿出歷史地位

▲烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統蒲亭穿著不同，澤倫斯基成為反抗強權象徵，更被外媒形容是「穿著橄欖綠T恤的邱吉爾」。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統蒲亭穿著不同，澤倫斯基成為反抗強權象徵，更被外媒形容是「穿著橄欖綠T恤的邱吉爾」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-23 21:01:37

俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩國領導人的一言一行成為全世界的關注焦點。自戰爭開始以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）不論是在個人社群帳號上發布短短15秒的影片，或是面對歐洲議會超過百名政治核心人物，他總是穿著一件橄欖綠T恤，而相比起俄羅斯總統蒲亭穿著價值37萬元台幣的高檔外套，澤倫斯基卻靠著這件看似平凡的T恤穿出他的歷史地位。

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烏克蘭遭到俄軍炮火轟炸的這一個月以來，澤倫斯基多次向西方國家求援並陸續在歐洲議會、英國下議院、美國國會與日本國會講述即時戰況與永不投降的決心，演說內容更令各國議員與高層政治核心情緒激昂，就連口譯人員也忍不住哽咽；而在這些重要場合當中，澤倫斯基捨棄了身為一國元首，政治人物們必備的正式西裝，而是以一件橄欖綠色的棉質T恤出席。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於英國國會發表視訊演說。（圖／取自英國下議院推特）
▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於英國國會發表視訊演說。（圖／取自英國下議院推特）
▲烏克蘭總統澤倫斯基向以色列國會發表演說，呼籲以國做出改變，展現對烏國的堅定支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基向以色列國會發表演說，呼籲以國做出改變，展現對烏國的堅定支持。（圖／美聯社／達志影像）
美國經濟學作家、財經名嘴彼得希夫（Peter Schiff）甚至為此在個人推特發文諷刺，「我知道現在很艱難，但烏克蘭總統難道連一套西裝都沒有嗎？我也對現在的美國議員們也沒什麼好感，但我是不可能穿著一件T恤對他們發表演說的。我可不想不尊重國會或美國」。

然而希夫忽略的是，正是這件橄欖綠T恤成為了澤倫斯基與蒲亭決定性差異的關鍵象徵。《紐約時報》分析指出，過去這四個禮拜以來，澤倫斯基身為一國元首與三軍總司令，他大可以像第二次世界大戰期間的英國首相邱吉爾（Churchill），戴上深黑色漢堡帽（homburg）、長版大衣和領結，西裝筆挺的造訪被轟炸的考文垂市（Coventry），但他選擇不這麼做。

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭方代表同意在白俄羅斯與烏克蘭邊界，與俄羅斯方代表進行談判。（圖／翻攝自澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）臉書）
▲自從戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤倫斯基無論是對外演說或僅是臉書、IG發布影片皆穿著這件橄欖綠T恤。（圖／翻攝自澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）臉書）
出身平凡的澤倫斯基是個政治素人、是個喜劇演員，更是個烏克蘭人。他之所以能夠一夕之間成為烏克蘭反抗強權的英雄，正是因為他善於領導與溝通，靠著普羅大眾的穿著，他將自己與這件橄欖綠T恤化身為「與烏克蘭人共患難」的象徵。德國《明鏡周刊》指出，烏克蘭人脫離蘇聯這30年以來，已然厭倦了過去滿口民族主義的愛國口號，如時任總統波洛申科（Petro Poroshenko）那樣冠冕堂皇的典型政治人物無法獲得人民的支持與信任，而澤倫斯基卻無須任何措辭，靠著一件繡有烏克蘭軍徽的T恤便能表明他支持全民的愛國立場。

相較之下，在歐美亞多國的聯手制裁，俄羅斯民生經濟也受到重創，英國《每日郵報》卻報導指出，總統蒲亭竟身穿1件價值約1萬英鎊的名牌長夾克出席造勢活動，這件長夾克的價格幾乎是一般俄國民眾月薪的25倍，在這場讓俄國彷彿重返前蘇聯時期貧困的戰爭下，盧布大幅貶值、年度通貨膨脹率飆漲，民眾瘋搶民生物資，總統卻川著一件得花去普通俄國人2年多薪水才買得起的外套，出席一場精神喊話的「愛國集會」。

▲俄羅斯莫斯科18日舉行愛國集會，慶祝俄國2014年併吞克里米亞，現場湧入數以萬計揮舞國旗的群眾，總統蒲亭在集會上信誓旦旦指出，俄國將在烏克蘭勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯莫斯科18日舉行愛國集會，慶祝俄國2014年併吞克里米亞，現場湧入數以萬計揮舞國旗的群眾，總統蒲亭在集會上信誓旦旦指出，俄國將在烏克蘭勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒲亭於18日在莫斯科大型集會時穿的外套，被起底是價值100多萬俄國盧布的奢華名牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒲亭於18日在莫斯科大型集會時穿的外套，被起底是價值100多萬俄國盧布的奢華名牌。（圖／美聯社／達志影像）
《紐約時報》分析指出，深諳任何肢體、表情乃至服裝語言都能影響「觀眾」的澤倫斯基，不僅將對抗俄羅斯的決心穿在身上，面對軍力排行世界排名第二的國家元首也面不改色，這讓他靠著一件「橄欖綠T恤」成功奠定了自己的歷史地位。
 

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