戰時穿搭也是哲學！澤倫斯基「橄欖綠T恤」穿出歷史地位

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美國經濟學作家、財經名嘴彼得希夫（Peter Schiff）甚至為此在個人推特發文諷刺，「我知道現在很艱難，但烏克蘭總統難道連一套西裝都沒有嗎？我也對現在的美國議員們也沒什麼好感，但我是不可能穿著一件T恤對他們發表演說的。我可不想不尊重國會或美國」。
然而希夫忽略的是，正是這件橄欖綠T恤成為了澤倫斯基與蒲亭決定性差異的關鍵象徵。《紐約時報》分析指出，過去這四個禮拜以來，澤倫斯基身為一國元首與三軍總司令，他大可以像第二次世界大戰期間的英國首相邱吉爾（Churchill），戴上深黑色漢堡帽（homburg）、長版大衣和領結，西裝筆挺的造訪被轟炸的考文垂市（Coventry），但他選擇不這麼做。
出身平凡的澤倫斯基是個政治素人、是個喜劇演員，更是個烏克蘭人。他之所以能夠一夕之間成為烏克蘭反抗強權的英雄，正是因為他善於領導與溝通，靠著普羅大眾的穿著，他將自己與這件橄欖綠T恤化身為「與烏克蘭人共患難」的象徵。德國《明鏡周刊》指出，烏克蘭人脫離蘇聯這30年以來，已然厭倦了過去滿口民族主義的愛國口號，如時任總統波洛申科（Petro Poroshenko）那樣冠冕堂皇的典型政治人物無法獲得人民的支持與信任，而澤倫斯基卻無須任何措辭，靠著一件繡有烏克蘭軍徽的T恤便能表明他支持全民的愛國立場。
相較之下，在歐美亞多國的聯手制裁，俄羅斯民生經濟也受到重創，英國《每日郵報》卻報導指出，總統蒲亭竟身穿1件價值約1萬英鎊的名牌長夾克出席造勢活動，這件長夾克的價格幾乎是一般俄國民眾月薪的25倍，在這場讓俄國彷彿重返前蘇聯時期貧困的戰爭下，盧布大幅貶值、年度通貨膨脹率飆漲，民眾瘋搶民生物資，總統卻川著一件得花去普通俄國人2年多薪水才買得起的外套，出席一場精神喊話的「愛國集會」。
《紐約時報》分析指出，深諳任何肢體、表情乃至服裝語言都能影響「觀眾」的澤倫斯基，不僅將對抗俄羅斯的決心穿在身上，面對軍力排行世界排名第二的國家元首也面不改色，這讓他靠著一件「橄欖綠T恤」成功奠定了自己的歷史地位。