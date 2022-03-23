林書宇1周2杯手搖飲　胖到老婆夏于喬抱怨

導演林書宇和紅杉娛樂打造全球首部手搖飲商戰劇《手搖帝國》，將市值近千億的手搖飲產業興衰史變成台灣原創影視作品。影集耗時3年多籌備，去年8月開始進行田調，林書宇打著「田調」的名義至少一周二喝，「集郵式」的喝法讓他的體重也跟著上升，問他胖了幾公斤？他笑著說：「體重不透露，但老婆（夏于喬）已經在抱怨了。」
說到商戰劇的看點，林書宇表示如果是兩家公司爭奪市場，不會比探討人性複雜黑暗面來得迷人，「在『商』裡很容易看到人的黑暗面，除了精彩刺激外，人性的複雜與矛盾在商戰中某種程度是很迷人的。因為資本主義機制不見得完全符合人心與道德。」林書宇進一步指出：「兩間公司在比較時不會覺得精彩，但是當我們看到比爾蓋茲對上賈伯斯的時候，就會有故事，但是微軟VS. APPLE就有點無聊。」林書宇說不論用什麼類型包裝，人的故事還是可看性的關鍵。
林書宇表示主題是吸引他接拍影集的主因，他進一步指出，《魷魚遊戲》攻占全球市場收視冠軍，但令人憂心的是，台灣觀眾的品味向韓國傾斜。林書宇希望手搖飲能把台灣觀眾抓回來，因為手搖飲發跡於台灣，沒人比台灣更適合拍攝這個題材。「手搖飲對台灣人來說是熟悉又陌生的產業，手搖飲一直在我們身邊，甚至風靡全球，我們也一直在消費，但是我們卻不理解背後的精采故事，像是上、中、下游的變化，明星商品的誕生過程。」
林書宇說將全球熟知的台灣地方特色發揮出來，是台灣影視進軍國際的利器，他希望手搖飲能像《AV帝王》受到廣泛地共鳴。至於田調有哪些趣事？林書宇賣關子說：「有趣的故事都跑到在劇本裡了，觀眾到時候就會看到。」《手搖帝國》預計今年底開拍，老婆夏于喬會加入演出嗎？林書宇笑說：「有適合的角色的話！」