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紀念228、反送中、遇害烏克蘭人　范雲籲我國設恥辱柱

▲民進黨立委范雲支持設立「恥辱柱」，除了紀念為六四犧牲的中國學生，當然也要紀念228事件。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨立委范雲支持設立「恥辱柱」，除了紀念為六四犧牲的中國學生，當然也要紀念228事件。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-23 22:04:19

「國殤之柱」去年底遭香港大學拆除，華人民主書院協會21日宣布發起在台重建募資活動，起因為提醒世人勿忘六四屠殺，引發討論。民進黨立委范雲今（23）日晚間表示，自己反對在台灣設立「國殤柱」，但支持設立「恥辱柱」（pillar of shame），而「恥辱柱」不只紀念為六四犧牲的中國學生，還有反送中的香港青年、被屠殺的猶大人，還有此時此刻正在被殺害的烏克蘭人，當然也會變成紀念228之柱。

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范雲說，前天參與民間團體所舉辦的記者會，與中研院吳叡人等人一起聲援華人民主書院的倡議，希望能在台灣透過3D重建丹麥藝術家作品「恥辱柱」，表達台灣人譴責、抵抗屠殺弱者的獨裁政權，也讓台灣與普世價值連結。

范雲強調，台灣與中國是兩個互不隸屬的國家，恥辱柱當然不會、也不應是被稱為國觴之柱。這個恥辱柱在墨西哥以及巴西都曾設立過，目的都是為了要提醒世人，每個人都有責任不要再讓反人類罪行的恥辱再次發生。
 
范雲表示，如同吳叡人所說，把恥辱柱帶來台灣所要紀念不只是六四犧牲的中國學生，還有反送中的香港青年、被屠殺的猶大人，還有此時此刻正在被殺害的烏克蘭人。而這個雕塑在台灣也必然要與臺灣的歷史結合，也會變成紀念228之柱。
 
范雲表示，若能在台灣透過3D重建這個丹麥藝術家Jens Galschiot的作品恥辱柱，代表的是台灣願意連結世界反人類暴行的精神。因為台灣作為一個獨立民主的國家，反對一切侵略，譴責獨裁與低頭主義，撐民主、敬自由，這是台灣與世界民主人權同盟必須一起努力的。

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