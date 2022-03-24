小米最貴降噪藍牙耳機3T Pro開箱　「一句話」點破值不值

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Buds 3T Pro重量4.9克，相當的輕巧，耳機的設計據稱是採用人體工學設計， 14 點弧形表面可以貼合耳道輪廓，可形成穩固三角，緊密貼合耳朵，避免移動時掉落，實際配戴2~3小時，的確擁有頗好的舒適感，且盒裝內有提供4種不同尺寸的耳塞，可以依據自己的耳朵舒適性更換。
2、合格的降噪
現在買耳機有沒有「ANC」主動降噪，是一個很熱門的功能選擇，透過製作反相音波來消除環境噪音，讓使用上能更加沈浸在音樂裡，但相對來說也會產生耳壓感，無法長時間配戴。Buds 3T Pro提供40dB的混合ANC主動降噪功能，同時還有通透模式，透過抓捏耳機柄上的的凸起區域即可切換。在切換到ANC模式下，可以過濾過半的生活雜音，敲打鍵盤的聲音也能大幅消除，且沒有惱人的電流聲音，光以降噪來說是合格。
3、不錯的音質
採用DLC鍍膜的10毫米雙磁動圈發聲單元，超敏度動態驅動器，展現飽滿共鳴的音效。在聆聽上感受相當平衡，不會有過度表現的重低音，高音表現上清晰不刺耳，樂器聲細膩聽得到不少的細節，低音渾圓下淺力道夠，音質來說的確很有水準，是一款聽起來耐聽的音質。
整體：音質、降噪合乎期待
Buds 3T Pro打著3195元的售價，能否分食Apple或是Sony的降噪耳機市場？單就降噪和音質來說，Buds 3T Pro絕對是超乎價值的表現，另外，耳機柄的捏合設計凸起區域方便辨識功能區域，算是小貼心、也有小小加分。但功能上的完整性對於非小米用戶來說顯得不夠友善，像是空間音訊無法支援，其他智慧降噪、降噪等級的調整，目前記者手上的iPhone手機無法啟動上述功能，正在向官方確認能否使用其他方式，讓非小米手機使用體驗更加全面。