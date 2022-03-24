COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

小米最貴降噪藍牙耳機3T Pro開箱　「一句話」點破值不值

▲實際開箱小米目前最貴的旗艦款耳機Xiaomi Buds 3T Pro，合乎期待值！（圖／廠商提供）
▲實際開箱小米目前最貴的旗艦款耳機Xiaomi Buds 3T Pro，合乎期待值！（圖／廠商提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-24 00:15:562022-03-24 00:18:13

小米台灣日前發表了最新旗艦手機小米12系列，記者會當天其實還有不少配件同步登場， 其中隱藏著一款目前小米旗下「最旗艦」的耳機Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機，售價3195元，除了最旗艦，在官網上也是目前價格最高的藍牙耳機，對比最便宜的小米藍牙耳機Earbuds 遊戲版降價為545元，一台旗艦款可以買5台入門款，值得多付2650元嗎？《NOWnews今日新聞》記者開箱試聽，同時整理3亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機盒裝內容物，售價3195元。（圖／記者周淑萍攝）
1、舒適的配戴
Buds 3T Pro重量4.9克，相當的輕巧，耳機的設計據稱是採用人體工學設計， 14 點弧形表面可以貼合耳道輪廓，可形成穩固三角，緊密貼合耳朵，避免移動時掉落，實際配戴2~3小時，的確擁有頗好的舒適感，且盒裝內有提供4種不同尺寸的耳塞，可以依據自己的耳朵舒適性更換。

▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機外型頗有蘋果味。（圖／記者周淑萍攝）
2、合格的降噪
現在買耳機有沒有「ANC」主動降噪，是一個很熱門的功能選擇，透過製作反相音波來消除環境噪音，讓使用上能更加沈浸在音樂裡，但相對來說也會產生耳壓感，無法長時間配戴。Buds 3T Pro提供40dB的混合ANC主動降噪功能，同時還有通透模式，透過抓捏耳機柄上的的凸起區域即可切換。在切換到ANC模式下，可以過濾過半的生活雜音，敲打鍵盤的聲音也能大幅消除，且沒有惱人的電流聲音，光以降噪來說是合格。

▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機。（圖／記者周淑萍攝）
3、不錯的音質
採用DLC鍍膜的10毫米雙磁動圈發聲單元，超敏度動態驅動器，展現飽滿共鳴的音效。在聆聽上感受相當平衡，不會有過度表現的重低音，高音表現上清晰不刺耳，樂器聲細膩聽得到不少的細節，低音渾圓下淺力道夠，音質來說的確很有水準，是一款聽起來耐聽的音質。

▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機底部有配對功能鍵，使用Type-C充電。（圖／記者周淑萍攝）
整體：音質、降噪合乎期待
Buds 3T Pro打著3195元的售價，能否分食Apple或是Sony的降噪耳機市場？單就降噪和音質來說，Buds 3T Pro絕對是超乎價值的表現，另外，耳機柄的捏合設計凸起區域方便辨識功能區域，算是小貼心、也有小小加分。但功能上的完整性對於非小米用戶來說顯得不夠友善，像是空間音訊無法支援，其他智慧降噪、降噪等級的調整，目前記者手上的iPhone手機無法啟動上述功能，正在向官方確認能否使用其他方式，讓非小米手機使用體驗更加全面。

請支援削鳳梨！全聯超狂隱藏服務　「快刀手」駐店削皮

真的可以拿鉛筆寫！realme首創「紙手機」GT2 Pro開箱

三星「色色的」！新美型智慧家電　用手機溫控啤酒、生肉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀