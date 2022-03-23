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拚初選！藍綠各15位完成登記　國民黨僅這區無人領表

▲尋求5連霸的民進黨新北市議員李倩萍，今日完成初選的登記。（圖／新北市議員李倩萍臉書）
▲尋求5連霸的民進黨新北市議員李倩萍，今日完成初選的登記。（圖／新北市議員李倩萍臉書）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-23 23:20:48

國民黨新北市議員的黨內初選今（23）日截止領表，共有39位領表，其中有15位同時完成登記；至於民進黨今日則有鍾宏仁、許昭興、賴秋媚等15人登記，累計3天共有36位完成初選登記的程序。

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▲正國會「新板土2.0」的新人陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷，今（23）日前往民進黨新北市黨部登記參與初選。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.23）
▲正國會「新板土2.0」的新人陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷，今（23）日前往民進黨新北市黨部登記參與初選。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.23）
國民黨新北市黨部表示，這次共有39位的同志領表，包括陳明義（現）、蔣根煌（現，議長）、王威元（現）、林國春（現）、曾煥嘉（現）、陳錦錠（現，女）、邱烽堯（現）、陳鴻源（現，副議長）、黃永昌（現）、林金結（現）、劉哲彰（現）、廖先翔（現）、白珮茹（現，女）、楊春妹（現，女）、何應明等15位同時完成登記；此外，新北市第10選區（瑞平雙貢）議員選區無人領表。

▲林金結表示，今年的身份特別不同，同時身兼學生的身分，因為他正就讀台灣大學商學院研究所EMBA的碩士班。（圖／新北市議員林金結提供）
▲林金結表示，今年的身份特別不同，同時身兼學生的身分，因為他正就讀台灣大學商學院研究所EMBA的碩士班。（圖／新北市議員林金結提供）
林金結說，今年的身份特別不同，同時身兼學生的身分，因為他正就讀台灣大學商學院研究所EMBA的碩士班，預計要拿第二個碩士學位；平常他也會拿市政或預算上的疑問去跟教授們討論，來自各方的菁英同學們，也都會給予的寶貴建議，讓自己收穫良多；如何把事情做好、做對，相對是更加需要高度的視野，及專業監督與溝通整合能力的人，為鄉親出力把關。

▲湧言會3位新人黃淑君、李宇翔及曾進益，今日也前往民進黨新北市黨部完成初選的登記。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.23）
▲湧言會3位新人黃淑君、李宇翔及曾進益，今日也前往民進黨新北市黨部完成初選的登記。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.23）
民進黨新北市黨部指出，今日共15位已完成登記的名程序，包括曾進益、李宇翔、陳乃瑜（女）、卓冠廷、山田摩衣（女）、鍾宏仁（現）、林永鴻、許昭興（女）、賴秋媚（現，女）、黃淑君（女）、許文琪、林銘仁（現）、周雅玲（現，女）、李倩萍（現，女）、黃騰霆。

▲新北市議員李坤城替尋求3連霸的新北市議員鍾宏仁加油、打氣。（圖／新北市議員鍾宏仁臉書）
▲新北市議員李坤城替尋求3連霸的新北市議員鍾宏仁加油、打氣。（圖／新北市議員鍾宏仁臉書）
鍾宏仁強調，就任以來秉持初衷，身為議員為民喉舌，為鄉親爭取建設、監督市政及大大小小的服務案件，全力以赴不敢怠慢；這次選舉因為選區改制，從原本新莊、五股、泰山、林口，轉變為單一新莊選區，讓選情更加的激烈及嚴峻，懇請拜託鄉親初選電話的民調請「唯一支持鍾宏仁」，讓他初選可順利過關、拚11月26日的大選連任，繼續為鄉親爭取更多的建設與福利。
 

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