NOW早報／大S放閃具俊曄「貼心的限定款」　首發照藏玄機

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大S一連在IG限時動態上貼出2張調酒照片，她在第一張照片上寫道：「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」第二張照片則是：「貼心的專屬情人節限定款。」字句中滿是新婚的甜蜜，引人注意的是第二張照片中，放的是情侶款的調酒，特別的是上頭的男生、女生各自都拿著電話，讓人不禁聯想到大S與具俊曄舊情復燃的過程。
大S與具俊曄因為「20年沒換過的電話號碼」重燃愛火，浪漫過程猶如偶像劇，也使得「有沒有換過電話號碼」，成為近期的話題之一。此外，具俊曄近來被眼尖的網友發現左手無名指上出現戒指刺青，疑似是偷偷宣示主權，可以看出兩人對彼此濃烈的愛意。
花蓮深夜強震！台30線玉長公路龜裂、台11線長濱段降落石
昨（23）日清晨1時41分，花蓮縣近海發生規模6.6強震，全台有感，接著大小餘震不斷，造成台11線長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響路面通行，台30線玉長公路東段32.5公里處路面龜裂，公路局勘查後，預警性封閉全線道路禁止通行；花蓮玉里鎮玉興橋拓寬工程橋面震垮，目前先改道，待施工單位詳細檢查無虞後，將再開放通行。
花東地區規模6.6強震震醒全台，此次震央位於花蓮縣近海，為花蓮市政府南方62.6公里處，最大震度台東6弱、花蓮5強，過後陸續發生規模4.7到5.8、至少44起的大小餘震。
強震造成台11線長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響路面通行；台30線玉長公路東段32.5公里處路面龜裂，公路局勘查後預警性封閉全線道路禁止通行。另花蓮玉里鎮玉興橋拓寬工程橋面被震垮，新完成的I型梁發生側翻及斷裂情形，確認共有32支預力梁傾倒斷裂28根，目前施工單位先採改道措施，待詳細檢查無虞後，將再開放通行。
今日天氣／降雨趨緩！各地稍回溫 山區震後慎防坍方土石流
中央氣象局預報，今（23）日天氣仍受到華南雲雨區東移的影響，水氣偏多，各地皆感受濕涼，而西半部降雨機率依然相當高，有出現短暫降雨的機會，不過降雨的空檔逐漸增加，雨勢也較為緩和，沒下雨時大致呈現多雲到陰的天氣。
另外，氣象局提醒，地震過後土質較為鬆軟，再配合持續性的降雨，山區可能有坍方、落石及土石流發生的機會，提醒民眾前往山區時請務必特別注意。
陪病採檢驗出陽性！40多歲女確診 新北又增「不明感染」
中央流行疫情指揮中心昨（23日）宣布，國內新增2例本土個案，1例為22日公布確診護理師的女兒，另1例則是一名40多歲女性，目前仍尚未確定其感染源。
指揮中心發言人莊人祥表示，不明案例染疫者因日前去醫院陪病採檢後確診，CT值為33.7；另外一名個案為10多歲女性，是22日確診台北聯合醫院護理師就讀國中的女兒，CT值13.9。
NBA／Curry不在進攻當機！勇士末節慘遭逆轉 苦吞3連敗
在沒有Stephen Curry的日子裡，金州勇士球迷肯定無比想念他。昨（23）日在對戰奧蘭多魔術的比賽中，球隊末節進攻當機，在一度領先14分的情況下被逆轉，以90:94輸球，吞下了3連敗。
這一場比賽打到第4節時，勇士最多還領先到14分，但接著他們在長達4分半鐘的時間裡一分未得，讓魔術打出13:0的攻勢將分數給追到只落後1分差。終場前1分43秒，Wendell Carter Jr.中距離命中，讓魔術反超比分。
接著Andrew Wiggins和Mo Bamba各進一顆三分球，魔術還是有1分領先，此時Klay Thompson在只剩13.2秒時，在外線出手的Franz Wagner賠上犯規，讓對方罰進三球，分差來到4分。之後隨著時間流逝，勇士反撲無力，比賽勝負也就此底定。
此役勇士在末節屢屢發生進攻犯規，讓球隊在進攻端找不到節奏。另外在Curry缺陣的情況下，Wiggins和Thompson兩大主力得分箭頭熄火，合計34投僅11中，也是最終遭到逆轉的主要原因。
勇士本場5人得分上雙，Jordan Poole得到全隊最高的26分，Thompson得到15分，Wiggins斬獲13分；魔術以Carter的19分為最佳，Wagner得18分，Cole Anthony斬獲14分5籃板5助攻。
勇士之前才剛剛走出二月的大低潮，拿下了4連勝。但隨著Curry在對塞爾提克的比賽中受傷，他們近期又吞下了3連敗。目前47勝25敗，僅領先西區第4的猶他爵士2場勝差。
買爭鮮突然享8折？「省錢吃法」老饕也認了：真的很爽
迴轉壽司因為擁有各類新鮮的生魚片和日式料理，深受許多台灣民眾喜愛，尤其近年來國內進駐不少壽司品牌，每一家店都有自己的特色吸引消費者上門。不過由於部分壽司單價較高，有時吃起來也會不小心傷了荷包，正巧一名網友日前到爭鮮消費時突然遇到「不明的8折活動」，貼文一出立刻引起討論。
原PO在《PTT-Lifeismoney》板發文，表示日前為了花掉去年年底購買的「爭鮮GOGO即享券」，就到爭鮮櫃台挑好餐盒，結帳時店員竟說即享券額度超過，「原來目前有壽司八折活動（但不知道是什麼名目，官網FB都沒看到）」因此原PO只好又多補了1盒稻禾壽司。
原PO由於是第一次遇到這種情形，因此好奇詢問這是什麼活動才打折，貼文一出立刻有老饕回應：「即期8折」、「大約8、9點賣不掉的會打折賣」、「關店前有些店會打五折或買一送一」、「買一送一真的很爽」、「下次快打烊時再去」、「上次晚上去吃爭鮮迴轉壽司吃到快關店了剩下的店員都拿給客人免費吃，超羨慕，我結帳完才開始送…」、「以前在定食8做過，有一次周日接近打烊時，旁邊的爭鮮會把剩下的拿進來廚房，免費給大家吃，但頂多吃一些，吃不完就丟」。
另外也有人表示：「看店，附近的爭鮮到打烊都是原價QQ」、「爭鮮外帶打烊前20分鐘剩一堆也原價，店員說折扣不一定」。（編輯：賴禹妡）