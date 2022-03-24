消滅華人A片！公安逮麻豆傳媒拍片團隊 F級女優是台妹

兩岸三地宅男一片哀嚎！近年來爆紅的華人AV平台「麻豆傳媒」的上游供片團隊，傳出遭中國公安逮捕，一共有三個團隊24人被拘捕，據了解，其拍攝A片一年可獲利逾2200萬台幣，出演的女優不乏是台灣女生，演員雖被要求片中要講國語，但從其講的「國語」口音，很容易可以分辨出是哪裡人；麻豆女郎甚至在台召募開出保證12萬月薪的優渥酬勞。





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據上海「打黃打非」微信公眾號指出，近日上海市公安局奉賢分局，偵破一起製作、販賣、傳播淫穢物品案。 消息來源指這次行動拘捕24人，其成員涉嫌拍攝淫穢視頻50多部，再賣給成人App「91視頻」、「麻豆傳媒」等，總點擊量超過400萬次，獲利逾2200萬台幣。





▲麻豆傳媒旗下的AV女優多是在台灣召募。翻攝網路

借用科技平台的力量，現在A片製作不僅可以鑽不同地區的法律漏洞，且能提供一條龍的服務，據了解，這回破獲的集團，其中兩名主腦，即是先利用聊天軟件telgram和potato，與「九一視頻」、「麻豆傳媒」的工作人員聯絡，敲定劇本、片酬後，立即著手召集拍攝、剪輯、燈光、劇務、男女演員、化妝師等，組成團隊拍攝AV。幕前幕後提供不少「就業機會」，觀眾在看膩歐美日的A片後，轉換全華人製作的A片，新鮮口擄獲不少老司機。





據悉麻豆傳媒資金來源，是於大陸河南註冊的公司，因為發現台灣的法律漏洞，於是跨海到台灣開設分公司，大灑金錢招募經紀人、酒店妹等人加入。影片內容主要參考日本AV 的劇情。儘管演員多是台灣人，不過對方要求她們學用大陸的腔調和用字說話，視頻封面也是簡體字，不過，口音七零八落；；此外這些演員雖都是真槍實彈演出，但不時會笑場，也相當搞笑，除了視頻中會加上大量賭場廣告，主要收入來源還包括在APP中的抽成。





近年來台灣的SWAG及麻豆傳媒，已為華人成人界的兩大勢力，有媒體訪問過本土AV女生下海的動機，其大爆中學時期被性侵，加上小時候被家暴的陰影，間接成為下海拍A片的原因。在麻豆傳媒引以為傲的AV女優中，其中掛頭牌的女神張芸熙，擁有F級上圍，加大膽的無碼演出，已在兩岸AV圈有頗高的知名度，累積不少粉絲，現在宅男擔心的就是F級女優會不會發生斷片危機。



