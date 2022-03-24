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東航失事高層態度惹議！照稿念、答非所問　胡錫進幫緩頰

▲東航雲南公司董事長孫世英，22日晚間在事故記者會上，面對外媒一連串提問，表現不佳，事後遭中國民眾大力抨擊。（圖／翻攝自微博）
▲東航雲南公司董事長孫世英，22日晚間在事故記者會上，面對外媒一連串提問，表現不佳，事後遭中國民眾大力抨擊。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-24 07:27:16

中國東方航空1架客機21日在廣西失事墜毀，已找到黑盒子和部分人體組織，後續有待黑盒子分析結果出爐，釐清事故原因。然而，中國有關應急指揮部門22日晚間舉行記者會，解釋搜救情況時，東航高層面對外媒記者提出的一連串問題，不只全程低頭照稿念，也未正面回覆，挨批是讀稿機、答非所問，引發爭議。

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綜合媒體報導，英國《路透社》記者22日晚間在新聞發布會上，拋出一連串問題，範圍涵蓋維修紀錄、飛行時長、氣候狀況：「這架波音737-800飛機的維修記錄是怎樣的？近期維修方面有發現任何問題嗎？飛行員的飛行小時記錄是怎樣？事故發生的時候天氣是怎樣？空難發生前，機組有無和空管聯繫？有的話都說了甚麼？飛機墜落之前，飛機的基本能否完整？最後是USNTSB（美國國家運輸安全委員會）調查者有被提名，中方會否邀請他來協助調查？」

然而，東航雲南公司董事長孫世英卻在回覆時，低頭看著稿子照讀，只簡單的說到：「飛機當時是在平飛巡航階段。第2個，東航正全面開展安全隱患大排查，目前航空運力比較充足，我們的安排檢查也包括一些臨時性、預防性措施。我們將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作。」

該段影像在微博上引起爭議，不少中國網友認為，該名記者「問得很內行」，直搗事故核心，批評孫世英只會讀稿，根本是答非所問的高手，甚至諷刺的打下：「問得很嚴肅，答得很詼諧」、「孫董事長的回答充分說明了空難發生前的根本原因」。

對此，中國官媒《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進則在微博上，發文替東航緩頰，認為孫世英被問到的問題技術性很強，他未必全都了解，另外那些問題有的也屬於調查範圍，他可能認為需要有了結論再說。

胡錫進聲稱，記者會上有問題被迴避其實很常見，但孫世英顯然缺少記者會的歷練，不知道在自己回答不了問題時該如何巧妙迴避，不主張對孫世英的表現過於苛責，否則以後出了重大突發事件，就更沒有人願意去記者會上面對各種提問了。

最後，胡錫進也不忘補充，身為官員和機構負責人，仍要有一定程度的承受力，面對輿論批評，改正和進步是最好的回答，如果進步越來越多，信息透明就有了更鞏固的陣地。
 

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