東航失事高層態度惹議！照稿念、答非所問　胡錫進幫緩頰

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然而，東航雲南公司董事長孫世英卻在回覆時，低頭看著稿子照讀，只簡單的說到：「飛機當時是在平飛巡航階段。第2個，東航正全面開展安全隱患大排查，目前航空運力比較充足，我們的安排檢查也包括一些臨時性、預防性措施。我們將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作。」
該段影像在微博上引起爭議，不少中國網友認為，該名記者「問得很內行」，直搗事故核心，批評孫世英只會讀稿，根本是答非所問的高手，甚至諷刺的打下：「問得很嚴肅，答得很詼諧」、「孫董事長的回答充分說明了空難發生前的根本原因」。
對此，中國官媒《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進則在微博上，發文替東航緩頰，認為孫世英被問到的問題技術性很強，他未必全都了解，另外那些問題有的也屬於調查範圍，他可能認為需要有了結論再說。
胡錫進聲稱，記者會上有問題被迴避其實很常見，但孫世英顯然缺少記者會的歷練，不知道在自己回答不了問題時該如何巧妙迴避，不主張對孫世英的表現過於苛責，否則以後出了重大突發事件，就更沒有人願意去記者會上面對各種提問了。
最後，胡錫進也不忘補充，身為官員和機構負責人，仍要有一定程度的承受力，面對輿論批評，改正和進步是最好的回答，如果進步越來越多，信息透明就有了更鞏固的陣地。