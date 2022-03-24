軍機外洩蒲亭抓內鬼？俄國高官「集體消失」引議

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克里姆林宮3月18日曾在網站上發表聲明，說蕭伊古出席了蒲亭與國安會成員召開的會議，討論有關烏克蘭特別行動的進展，但並沒有發布會議照片、影像或直播。
報導指出，有傳言指蕭伊古健康狀況不佳，心臟有問題，而網上流傳的其他消息則認為蕭伊古可能已被開除並軟禁，但外媒尚未獨立核實這些說法。
蕭伊古並不是唯一消失在大眾眼前的俄羅斯官員，報導提到，武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），俄國聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）、俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）與俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）等人，皆已近2週未公開現身，引發各方揣測。
由於對烏克蘭戰事進度不如預期順利，因此也有消息指出，蒲亭已將苗頭對準內部多名政府要員，認為是他們作戰不力，甚至一直在洩密給敵方。俄羅斯安全專家安德烈·索爾達托夫（Andrei Soldatov）表示，莫斯科當局可能已經開始懷疑，為什麼美國的情報能如此準確，為什麼能知道很多即將發生的事情。
分析認為，要官員們向蒲亭坦言一些戰況不利的消息，仍是相當有風險的行為，日益恐懼的氣氛，意味著蒲亭還是聽不到一些真實的情況。不過即使如此，索爾達托夫也不指望俄國核心圈的人真的會暗殺蒲亭，儘管他們面臨越來越多的敵對待遇，因為蒲亭深刻了解這類風險，維安措施也都做得很到位。