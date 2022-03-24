清明連假要去哪？網激推人氣渡假飯店 「這間」此生必去
進入春夏之際，許多民眾開始規劃戶外踏青行程，呼吸新鮮空氣，除了走訪各大景點，入住有多元設施及活動體驗的渡假飯店也是一大重頭戲，尤其是走懶人、放空路線，或是帶小孩出遊的親子家庭，特別喜歡在飯店裡悠閒的度過假期。《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月渡假飯店的網路聲量，連假出遊值得一訪。
觀察受到網友熱議的渡假飯店，其中以晶華酒店的討論度最熱門，近期有網友分享自己入住晶華酒店的經驗，除了誇獎房內佈置高級舒適、食物美味，最推薦的則是露天星空電影院，「真的超驚艷，在頂樓的泳池那裡，還可以泡在泳池裡看」，且各時段播放的電影不同，房客可選擇自己有興趣的電影欣賞。
而在台南、花蓮及宜蘭都有據點的晶英酒店，網路聲量排行第2名，也是許多民眾出遊入住首選，住過的網友表示：「晶英我三間都住過，真的都很值得，每間都很有特色」，討論引發不少共鳴，住過的民眾紛紛回應：「蘭城晶英必住，櫻桃鴨好吃」，而太魯閣晶英除了飯店內體驗活動及硬體設施多元，最無敵的還是一望無際的山景，網友大推「太魯閣晶英一輩子一定要去住一次，記得選景好一點的，不會後悔」。
另外，位於台北信義區中心的君悅酒店，因為交通方便且可就近觀賞101大樓，也是民眾跨年必訂的飯店之一，網友分享跨年訂君悅，101煙火看得清楚又不用人擠人，網路聲量位居第3名。而第4至6名則依序是主打峇里島式溫泉池的悠活度假村、全台據點相當多的老爺酒店，還有以愛之船之姿座落在漁人碼頭的福容大飯店。