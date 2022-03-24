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台鐵工會勞動節將「集體休假」　王國材籲三思

▲對於鐵路工回揚言將「集體休假」抗議公司化，交通部長王國材表示，希望工會三思而後行。（圖／NOWnews資料照）
▲對於鐵路工回揚言將「集體休假」抗議公司化，交通部長王國材表示，希望工會三思而後行。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-24 10:32:432022-03-24 11:16:42

台鐵公司化遭台灣鐵路工會與台鐵產業工會極力反對，鐵路工會揚言將在5月1日以「集體休假」方式抗議公司化未與工會協商，交通部長王國材今（24）日出席立法院交通委員會舉辦的台鐵局體制改革公聽會表示，台鐵旅客都是長期持台鐵的民眾，希望工會三思而後行，另外，92年是最接近公司化的時候，但經過19年還是出不了出交通部，所以使用92年模式可能還要再經過另1個10年。

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王國材出席立院「台灣鐵路局體制改革」公聽會受訪表示，如果工會要用休假方式影響旅客權益，但這些旅客都是長期支持台鐵的民眾，請工會三思而行，希望在公聽會中，工會把問題提出來，自己會一一回答，期用合理和理性討論，為未來公司發展有建設性建言。

王國材指出，期待在溝通後，讓台鐵更符合社會大眾期待。而針對政院版草案是否有調整可能？會不會部分採納工會版內容？王國材回應，行政院版是經過各部會討論結果，考慮未來公司發展是否有好的基礎，也考慮合理性跟政府負擔能力，因此行政院版還是討論主要版本。

對於台鐵工會不斷詢問為何不依照92年承諾，與工會討論再送行政院，王國材強調，92年非常接近公司化改革的狀況後，經過19年還是走不出交通部，雖然各工會幹部對於台鐵改革並不排斥，但有太多員工有不同意見，讓工會要做一個決定非常困難；所以這次就沒有用92年模式，否則可能還要再經過另1個10年。
 

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