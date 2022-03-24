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《原子少年》小鮮肉變「泫雅男友」！帥樣電暈69萬人

▲黃文廷（左）Cover泫雅跟男友Dawn的作品《PING PONG》。（圖／DAZZLING YouTube）
▲黃文廷（左）Cover泫雅跟男友Dawn的作品《PING PONG》。（圖／DAZZLING YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-24 10:57:55

《原子少年Atom Boyz》集結各方帥哥相聚比拚，參賽的80位將分為八大行星組合，並依每個行星，個別成立風格各異的子團互相競逐，其中「地球」21歲成員黃文廷，去年合作知名舞團「Dazzling」Cover泫雅跟男友Dawn的作品《PING PONG》，整齊劃一的動作，驚呆網友高喊：「我戀愛了！」

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泫雅跟Dawn的作品《PING PONG》一推出就引起討論，目前MV觀看次數將破8000萬人次，傳唱度極高，也常被各國熱愛跳舞的舞者模仿Cover，其中台灣「Dazzling」也邀來黃文廷合作，一鏡到底的舞蹈驚豔國內外網友，影片觀看數逼近70萬，許多外國網友更留言表示：「他帥的好真實，我戀愛了」、「跳Dawn的男生太厲害了！」、「跳Dawn的男生跳很棒，詮釋得非常好！」

▲黃文廷外表酷似藝人坤達。（圖／翻攝黃文廷IG）
▲黃文廷外表酷似藝人坤達。（圖／黃文廷IG）
黃文廷因外表酷似導師坤達，因此獲有「小坤達」稱號。他從小學習武術，把專長結合在舞蹈中，這也是他參加《原子少年》的原因之一。黃文廷透露因為自發性氣胸，導致武術之路終止，住院期間碰上低潮，「看到很多現實面，工作跟夢想之間的差距，那時候我才18歲，我覺得自己還是熱愛表演，18歲的我不應該那麼早放棄」。

黃文廷直言，一開始爸爸反對他練武術，希望去考公務員，生活穩定、有固定的薪水，但後來看他逐漸做出成績，也慢慢接受，「後來爸爸偷偷追蹤我IG帳號，我會在帳號上分享很多練習的東西，或是節目的相關影片，爸爸都會按讚，滿感動的，很感謝我的家人，希望我在這個節目有所成長」。

《原子少年Atom Boyz》4月17日起，每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出。


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