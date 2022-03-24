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網美嫌323地震「太小力了啦」　IG被轟到消失

▲地震示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）
▲地震示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-24 11:16:272022-03-24 11:30:27

花蓮縣近海昨（23日）凌晨1點41分發生今年最大、規模6.6強震，全台有感，後續大小餘震超過百起，不少人想起22年前的921大地震，心有餘悸。沒想到，一名網美竟在IG以戲謔語氣發文「震大力一點，太小力了啦，好無聊」，事後被網友罵到疑似關版。

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一位IG有1.9萬人追蹤的網美，昨地震後拍下影片發在IG限時動態，狂笑說：「哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈，地震地震，震大力一點，太小力了啦！好無聊。」網友立刻截圖PO上Dcard，傻眼問：「現在的網美是不是越來越NT（腦癱）了，連地震這種東西也拿來開玩笑，就算沒經歷過921也稍微有點sense好嗎？」

▲網美地震文引發眾怒。（圖／翻攝Dcard）
▲網美地震文引發眾怒。（圖／翻攝Dcard）
許多網友在底下留言：「請問她腦子是震壞了嗎...到底為啥會開這種玩笑...大家平安才是最重要的」、「真的無聊當有趣欸」、「我看到這個第一步是直接退追蹤」、「傻眼欸，身為地震罹難者的朋友，看到這個超氣」、「就算地震不大也不會講這種話啊」！

有幾位網友直接向IG官方檢舉，並回覆該名網美「妳比較無聊欸」，網美反嗆「別屁話一堆好不好」，網友警告她帳號會被封鎖，網美不在乎地說「快點封鎖啦」，似乎是知道風波鬧大，網美才鬆口道歉，「好，搜哩（Sorry）各位我失言了，以後不拿天災開玩笑的。」

▲失言的網美遭輿論撻伐。（圖／翻攝Dcard）
▲失言的網美遭輿論撻伐。（圖／翻攝Dcard）
眼見無法平息網友怒火，網美後來再發文表示：「我認為就一篇限動，然後發到照片，我覺得有點太過了一點，我本人也不是那種很常很常發限時動態、很高調的人，只是偶爾發一下，開開心心這樣，再說一次感謝刪除，希望以後不要再有這種事情。」

▲網美發文道歉。（圖／翻攝Dcard）
▲▼網美發文道歉。（圖／翻攝Dcard）
▲▼網美發文道歉。（圖／翻攝Dcard）
▲▼網美發文道歉。（圖／翻攝Dcard）
網美再次謝罪：「非常抱歉前面發地震文在那邊幸災樂禍，但真的是只是開開玩笑、打打嘴砲，非常抱歉引發眾怒。我也了解到事情的嚴重性了，畢竟我這隻帳號粉絲不少，以後不管是PO文還是限動都會再多加注意，這種事情沒有下一次」、「真的非常不好意思，非常抱歉了，各位感謝」。（編輯：楊穎軒）

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