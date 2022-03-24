善意替同鄉代辦移民　新住民觸法遭移民署開罰

《四方報》報導，移民署北區事務大隊台北市專勤隊日前執行網路巡邏時，發現有越南新住民違法在網路上自營移民業務代辦及諮詢服務，且刊登大量廣告攬客，遭移民署舉發並處以罰鍰。
台北市專勤隊於網路巡邏時發現一位已取得台灣身分證的越南新住民「阿嬌」在臉書同鄉社團發文，聲稱能提供各項有關移民業務的代辦服務及諮詢，包含依親居留、國籍歸化等，且收取合理代辦費用，吸引許多越南人留言、私訊詢問，阿嬌為了讓客戶放心，還特地將代辦進度拍照上傳臉書，沒想到此類行為已違反我國法令；通知阿嬌到案後，移民署人員向阿嬌說明相關法令規定及罰則，阿嬌才驚呼：「現在才知道原來不可以自己接案！」，表示不敢再代辦了，也會將臉書上貼文全數刪除。
台北市專勤隊隊長林財榮表示，新住民在台生活大不易，除文化衝擊外，語言隔閡更導致新住民不熟悉台灣法令，且申請居留、永久居留或歸化等移民業務對申請人影響甚鉅，為保障權益，入出國及移民法規定凡從事移民業務須先向移民署申請許可，屬特許行業，且以公司組織為限，若未申請許可最高可處新台幣100萬元罰鍰，刊登廣告也需要事先經過審閱，若未審閱即隨意刊登，最高可處新台幣15萬元罰鍰，呼籲大眾切勿以身試法。
另外，移民署官網有公告「合法移民公司名單」供民眾選擇參考，也歡迎撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990馬上幫您」，設有7種語言服務人員，即時為新住民提供諮詢服務。