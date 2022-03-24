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18歲公民權決戰　國民黨青年團：黨會用自己的方式支持

▲臺灣青年民主協會今（24）日邀請各黨青年共同在立院外，召開記者會，表示對於十八歲公民權的關注與支持。（圖／記者王嘉宏攝,2022.03.24）
▲臺灣青年民主協會今（24）日邀請各黨青年共同在立院外，召開記者會，表示對於十八歲公民權的關注與支持。（圖／記者王嘉宏攝,2022.03.24）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-24 11:06:432022-03-24 11:43:08

立法院明（25）日將進行十八歲公民權的修憲提案表決，由於修憲門檻極高，若十八歲公民權的提案要於今年底的大選時，共同舉辦修憲公民複決，所有黨派立委的出席與同意都至關重要。臺灣青年民主協會今（24）日邀請各黨青年共同在立院外，召開記者會，表示對於十八歲公民權的關注與支持，其中，國民黨青年代表康晉瑜表示，「從2005年就有國民黨立委提案支持18歳公民權，明天國民黨會用自己的方式挺身支持」。

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臺灣青年民主協會今日在立院外召開記者會，呼籲所有立委應落實十八歲公民權修憲承諾，出席院會並投下同意票，將法案成功送出立法院，立院四黨都派出青年出席，共同宣示對於通過十八歲公民權修憲提案的支持，齊聲對立院內的立委吶喊「18歳青年要投票，修憲承諾別跳票」、「支持修憲投同意，兌現承諾挺青年」。

青民協理事長張育萌表示，「今天站在立法院外，就是希望在明天早上，立法院是歷史性一刻，就十八歲公民權的議題進行投票，歷史性一刻得來不易，七年前經歷修憲議題的討論，但因為各黨對於修憲有不同想法，就算十八歲共識高，但因為籌碼交換，導致修憲破局。」

民進黨青年發展部副主任阮俊達表示，18歲公民權，是年輕世代的共識，也是民進黨明確的主張，多次的修憲討論中，18歲公民權的推動，始終沒有成功。現在好不容易來到立法院的最後一哩路，明天即將在院會進行表決，呼籲國民黨勿持續掛鉤其他條文進行杯葛。

國民黨青年團副總團長康晉瑜表示，18歲公民權一直都是國民黨修憲四大主張的第一條，從2005年就有國民黨立委提案支持，「明天國民黨會用自己的方式挺身支持，除此之外，國民黨四大主張包括18歲公民權、動保、環境和政府體制，也認為需要完整的討論。」

台灣民眾黨台北市中正萬華市議員候選人吳怡萱則指出，18歲公民權的修憲案在藍綠政治算計中不斷被犧牲，民眾黨團成立就主張一憲二法，雖然最後通過的版本不是民眾黨，但只要能往年輕人參政努力，就會全力支持。

時代力量新北新莊區市議員候選人吳香君表示，民法成年年齡下修到18歳，將在明年上路，如果這次修憲完成，18歲公民權將完整，是全民共識。世代課題應該超越黨派，各政黨應該支持年輕人參與公民權，並且希望朝野都能夠真正支持年輕人參政、參與公民社會。

明日（25 日）立法院院會將表決「18歲公民權修憲案」，而18歲公民權推動聯盟將於周五投票同時於議場外舉行 「Vote for 18！十八歲公民權關鍵一戰」集會活動，號召全台高中生、大學生、民眾當天上午一同到立法院外，關注修憲案表決情形，一起見證哪些立委支持十八歲公民權、哪些立委則是用行動反對修憲。
 

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