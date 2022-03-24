真實《紅雀》！俄美女特務以肉體為武器　受訓成色誘專家

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羅莎18歲時被送到一所特務軍事學校，接受非常人般的特務訓練。她指出，在軍事學校教導學生如何使用不同類型的槍械及近身武術，好成為1名戰場上的完美士兵；還演示如何勾引、操縱及說服目標對象，「你不僅要讓目標對你好，還要讓他墜入愛河，才能挖到想要的訊息，因為這個人必須信任你」。
外貌出眾的羅莎被訓練成靠美色獲取情報的特務，自20歲開始執行任務，目標對象大多為毒販以及人蛇集團人員，她透露一開始以妓女自居，只為了能方便出入夜店等場所，而要讓目標對象淪陷，最基本就是要出賣肉體，跟對方發生性關係來獲取信任。
羅莎指出，學習性技巧是最重要的一課，在學校的課程中並非只空談學理論，而是有活生生的「展示」給她參考。羅莎透露剛進軍隊第二個星期便遭上級強暴，而成為特務後也得不停出賣肉體。
羅莎表示，誘惑需要周詳計畫、長時間以及按部就班的行動，而女特務必須冷淡、神秘卻又保持一定程度的友好，最重要的是，性愛方面必須「做到最好」，「我可以告訴每個女人如何讓男人愛上你並向你求婚。當展開對話時，我們一開始會很熱情，然後變得非常冷淡，目標人物會手足無措地想：『發生什麼事？我做了什麼？怎麼了？她消失了』。」
羅莎透露最後一次執行任務的對象是一名販毒集團的領袖弗拉基米爾（Vladimir），她在夜店成功讓他墜入情網，但羅莎被對方的手下發現身份，還被帶到森林裡虐打，並差點被處決，羅莎的右眼上方也因此留下疤痕。
但弗拉基米爾不忍對愛人痛下殺手，最後選擇殺了親信，讓蘿莎逃走。弗拉基米爾還安排羅莎改名換姓以新身份過生活，羅莎也聽從弗拉基米爾的建議，從俄羅斯逃至土耳其，再輾轉進入歐洲。但弗拉基米爾卻在數月後遭到謀殺慘死。
弗拉基米爾的下場使羅莎對政府失去信任，決心要過新生活，現在她與男友定居在美國比佛利山莊，並且從事時裝公關工作，不僅開名車住豪宅，其Instagram的粉絲甚至多達100萬人。但她如今願意站出來，就是不滿蒲亭對烏克蘭的入侵，更呼籲歐盟和美國應該聯合在烏克蘭上空設立禁航區，並且要徹底針對俄羅斯實施天然氣和石油禁運。