南投逆子要不到錢竟「縱火」！提汽油火燒家 釀4人送醫
南投驚傳縱火案，昨（23）日廖姓男子因缺錢花用，23日竟買來3桶共15公升汽油，在家門口縱火，導致母親、弟弟和1名中風的女鄰居，連帶自己都受傷，送醫後均無大礙；警方事後獲報到場，並將廖男逮捕到案，全案訊後也將依法送辦。
警方表示，昨日下午4點多，41歲廖姓嫌犯本身有毒品前科，疑似因為缺錢花用，跟家裡要不到錢，又不滿母親管教，先騎機車到加油站裝滿3桶5公升的95無鉛汽油，也將機車油箱也加滿後騎車返家。
隨後竟在自家門口潑灑汽油，並點燃機車旁的雜物，現場立刻冒出大火，火勢迅速波及門外機車及鄰宅，廖嫌自己及其73歲母親、40歲胞弟身上都已著火，另1人為中風臥床的女鄰居，也遭濃煙嗆傷。
警方指出，員警見狀奮不顧身立即持滅火器，進入火場將廖母等人身上火苗及現場火勢撲滅，將傷患送醫後，所幸經醫院初步治療後4人均無生命危險。
警方依法將廖嫌逮捕後依公共危險等罪偵辦，至於廖嫌是否涉及其他刑案及詳細縱火原因，將由警方深入調查釐清案情。（編輯：孫唯容）
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