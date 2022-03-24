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取代蔣萬安？北市議員參選人：趙少康是地表最強母雞

▲中廣董事長趙少康今日陪同台北松山信義議員參選人田方倫登記參選。（圖／記者余祥攝，2022.3.24）
▲中廣董事長趙少康今日陪同台北松山信義議員參選人田方倫登記參選。（圖／記者余祥攝，2022.3.24）

記者余祥／台北報導

2022-03-24 11:16:12

前國民黨青年團長田方倫今（24）日在中廣董事長趙少康陪同下，登記參選台北市松山、信義區議員，多位青年世代議員參選人包括黃心華、楊植斗等人也現身力挺。田方倫說，趙少康當然是地表最強母雞，無論是論述或攻防，都是藍營最佳指標，但被問及可能代表國民黨參選北市長的蔣萬安砲火是否應該更猛烈，田僅說，每人都有不同特色，重點是把特色展現出來。

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趙少康說，年輕人第一次參選力量比較單薄，他對北市熟悉，就盡量幫助他們，他也希望年輕議員參選人未來可以組成連線，分進合擊力量就大。

田方倫說，感謝助理、幕僚世代都站出來，過去他們一起戰鬥，未來也要一起前行，他們會在各選區更加努力，讓大家知道年輕人有為民發聲、為民戰鬥的能力。

媒體詢問，趙少康是否是北市最強母雞？田方倫說，趙少康當然是地表最強母雞，無論是論述或是攻防都是藍營的最強指標，如果可以進行戰略性的配合，把中央議題與地方結合，就是最強母雞帶著不魯戰隊向前衝。

媒體追問，是否認為國民黨可能的北市長參選人蔣萬安要學習砲火猛烈一點？田方倫說，每人有不一樣的特色，最重要的是把特色展現出來。

至於具名檢舉中常委的徐巧芯名字被考紀會公布，田方倫說，他也認同國民黨欠徐巧芯一個道歉。

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