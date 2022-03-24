取代蔣萬安？北市議員參選人：趙少康是地表最強母雞

前國民黨青年團長田方倫今（24）日在中廣董事長趙少康陪同下，登記參選台北市松山、信義區議員，多位青年世代議員參選人包括黃心華、楊植斗等人也現身力挺。田方倫說，趙少康當然是地表最強母雞，無論是論述或攻防，都是藍營最佳指標，但被問及可能代表國民黨參選北市長的蔣萬安砲火是否應該更猛烈，田僅說，每人都有不同特色，重點是把特色展現出來。
趙少康說，年輕人第一次參選力量比較單薄，他對北市熟悉，就盡量幫助他們，他也希望年輕議員參選人未來可以組成連線，分進合擊力量就大。
田方倫說，感謝助理、幕僚世代都站出來，過去他們一起戰鬥，未來也要一起前行，他們會在各選區更加努力，讓大家知道年輕人有為民發聲、為民戰鬥的能力。
媒體詢問，趙少康是否是北市最強母雞？田方倫說，趙少康當然是地表最強母雞，無論是論述或是攻防都是藍營的最強指標，如果可以進行戰略性的配合，把中央議題與地方結合，就是最強母雞帶著不魯戰隊向前衝。
媒體追問，是否認為國民黨可能的北市長參選人蔣萬安要學習砲火猛烈一點？田方倫說，每人有不一樣的特色，最重要的是把特色展現出來。
至於具名檢舉中常委的徐巧芯名字被考紀會公布，田方倫說，他也認同國民黨欠徐巧芯一個道歉。