新住民及二代提前歡慶兒童節　手作3D立體拼貼

《四方報》報導，兒童節即將到來，移民署北區事務大隊基隆市服務站於3月23日舉辦「兒童節活動~3D立體拼貼彩繪」，由「新豐愛鄉協會」彩繪師指導新住民及小朋友們發揮想像及創意，彩繪製作獨一無二的童玩，期望在疫情趨緩之際，藉由手作拼貼，帶給新住民及小朋友們歡笑及難忘的兒童節。
本次為提前歡慶兒童節活動，基隆市服務站特邀「新豐愛鄉協會」童秀珠彩繪師蒞臨指導DIY立體拼貼及彩繪童玩，藉由活動介紹兒童節是為保障兒童的生存權及受教育權等權利，推廣改善兒童生活，以及反對虐待兒童而設立的節日，也讓新住民朋友了解更多臺灣文化活動。
來自大陸的新住民小玲分享家鄉也有跟臺灣一樣的兒童節，慶祝的方式多以送玩具禮物給小朋友，或陪小孩出外吃大餐或遊玩；印尼籍新住民阿紅表示移民署的宣導活動很特別，一起完成拼貼彩繪童玩，小朋友非常開心，提前共度兒童節。
毛兆莉主任表示，新住民子女是移民署重視的對象之一，透過本次兒童節活動，讓新住民朋友一起發揮想像創意，親子共做獨一無二的兒童節禮物，非常有意義。另外移民署｢111年新住民子女多元文化在地創生培育營」五天四夜，全程免費，歡迎高中（職）以上學生報名參加，報名時間至111年4月8日止，詳情請參考新住民培力發展資訊網。