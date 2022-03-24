「邁盟」林慧欣以母舅為榮　林慧欣：已主動放棄加權

「我以我母舅－曾經擔任勞工代表的民進黨不分區立委而光榮!」民進黨「邁向過半大聯盟」成員林慧欣遭對手陣營檢舉，她的舅舅盧天麟曾是不分區立委、不應適用新人加分！林慧欣今(24)日表示，她以舅舅為榮，並提醒對手一定不知道，登記初選時，她已主動放棄加權條款。
林慧欣透過臉書指出，昨晚，看到黨內初選競爭同志的父親，曾經擔任議員的李鴻鈞前議員，在許多群組發著這樣的訊息，實在令人擔心，也讓她徹夜難眠。林慧欣說，感謝李鴻鈞前議員對她的關心，與舅舅的親情關係，她從未切割，也未曾切割！對於我母舅，曾經能代表中台灣的勞工團體，獲得民進黨提名擔任不分區立委，在國會替廣大的勞工朋友捍衛權益，她與家人都感到光榮！
林慧欣也相當感恩立委李昆澤，在黨內民調加權機制中，觀察到不分區與區域選舉的差異性，而提出是否適用新人加權的權益問題，並按照「黨內消弭爭議的機制，提出討論跟仲裁！」。真的很感謝阿伯委員，在制度上，為了黨更完整的發展，而提出這樣的針砭。但，很遺憾，競爭者只看到自己的權益！昨晚，在許多群組上，公開的對她發出這樣充滿偏見與攻擊的訊息！
林慧欣也說，他們（對手）一定不知道，其實在登記黨內初選的聲明上，她就已表明願意依循著黨內規範進行競爭，也主動放棄可能的加權條款，進行這場本來就資源不對稱的黨內競爭！
林慧欣強調，大家都知道，前議員李鴻鈞是征戰大旗美選區的高手，其家族保有完善、精密的組織系統，她能體諒其因選戰白熱化擔憂自家女兒選情的心情，其許多言論與作為，相信在地鄉親心中已有答案！
林慧欣也知道她所面對的，不只是資源不對稱的一場初選，更是複雜的地方派系與跨黨派充滿算計的一場爭戰！但，身為客家女兒，我無所懼！我願意也必須挺身而出！客家硬頸的精神，她必須承擔、她也可以承擔！最後林慧欣也拜託大家，大旗美的未來可以更好，可以有更好的選擇！