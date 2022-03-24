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北台灣新建案哪裡漲最大？大台北全落榜　「這區」最意外

▲位於宜蘭南端的蘇澳，近一年新建案漲幅竟然擠入北台灣第十位，讓人相當意外。（圖／NOWnews資料照片）
▲位於宜蘭南端的蘇澳，近一年新建案漲幅竟然擠入北台灣第十位，讓人相當意外。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-24 11:42:28

北台灣向來是房市重點熱區，根據《住展雜誌》統計，北部近1年（2020年2月至今年2月）各行政區新建案房價漲幅，前十大漲幅區依序為竹北、新屋、寶山、竹市北區、平鎮、基隆中山、八德、竹市東區、蘆竹、蘇澳等地，反而在房價最貴的大台北地區，所有行政區全都無緣入榜，顯示近期仍以桃竹等地房價漲幅較為凌厲。《住展雜誌》研發長何世昌表示，若單論漲幅，由於大台北房價基期已高，相對來說漲幅就很有限，且近年桃竹等地建設與產業投資題材多，以致於房價普遍漲贏大台北。不過，若央行啟動特定區域房市管制，桃竹地區列入管制的可能性或許會比大台北來得高，也是購屋族未來考慮買房時要思考的地方。

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▲北台灣近年新建案價格上漲前十名，新竹縣竹北市漲勢凌厲奪冠。（圖／住展雜誌提供）
▲北台灣近年新建案價格上漲前十名，新竹縣竹北市漲勢凌厲奪冠。（圖／住展雜誌提供）
在這次北台灣近1年漲幅前十大行政區，最令人意外的就宜蘭南端的蘇澳竟然擠入第十名，新建案房價由一年前的每坪13.7萬，上漲至16.5萬元／坪，年漲幅約21.1％。過去蘇澳房市以透天厝為推案主流，但受到土地價格高漲的影響，小宅取而代之成為蘇澳最夯的房型。近一年來，公寓、華廈等低總價小宅房型買氣活絡使推案激增，占蘇澳總供給量6成左右，而小宅成交單價又比透天還貴，大多落在每坪16萬～20萬元之間，成為蘇澳房價暴漲的主因。

而位居第六名的基隆中山區，近一年房價由每坪20.2萬元漲至25.4萬元，年漲幅約25.7％。大漲主要原因是高價造鎮案熱賣帶動其他建案跟漲，成為基隆少數大漲的行政區。至於第五名的平鎮，近一年房價漲幅約26％，主因是跟著中壢區房價上漲所致；由於中壢市區新建案單價已見到4字頭，相對低價的平鎮落後補漲，且吸引部份中壢客前來購屋，房價因而上揚。

第四名的新竹市北區，雖然是竹市首府，生活機能好，且鄰近新竹兩大高價區竹北市與東區，但卻因環境較老舊、擁擠凌亂，難以獲得竹科客青睞，房價遠遠輸給竹北與東區。何世昌分析，因竹北、東區房價實在漲得實在太快了，與北區的價差一度超過每坪10萬元；對購屋族而言，大新竹外圍地區如新埔、芎林等地新案價位已漲到3字頭了，不如回流到北區買房更有吸引力、且建案選擇更多，而回流的買盤也因此推升房價。

而新竹縣寶山鄉則在台積電擴廠題材挹注下，近一年房價由每坪17萬元飆到22.2萬元，年漲幅約30％排在第三名。即使寶山房價已有不小的漲幅，但因基期仍低，預期未來仍有上升空間。第二名為桃園新屋，近一年房價從每坪18.6萬元漲到24.3萬元，年漲幅約30.9％。在2020年，因新屋土地價格大多不到每坪20萬元，建商湧入購地大量推案，但2021年本土疫情爆發後，因地價上揚與缺工等因素，當地新案供給量大幅下滑；當市場供給不足，少數推出的新案反映全面調漲售價。目前新屋推案多在頭洲地區與都市計畫外的甲種建地，通常戶數極少的透天案。

而排名第一的新竹縣竹北市，房價由每坪29.2萬元跳漲至40.4萬元，年漲幅高達約38％，相當驚人。何世昌指出，竹北房價上漲的核心圈是縣一、縣二、縣三、高鐵特定區與台科大重劃區，新建案成交價約每坪45萬元～60萬元之間；高鐵特定區內，甚至有某一建案從銷售初期的2字頭，一路漲到接近5字頭，恰好見證這波房市飆漲的過程。

竹北菁華區房價驚天暴漲，促使非菁華區推案出現，並以相對低價拉攏購屋族；如華興地區、中正重劃區，以及都市計畫外等地，都出現3字頭的大樓案、或是2千多萬的透天厝搶市。雖然竹北房價漲幅大，但因線上供給量仍舊偏低，預料今年漲勢還未到盡頭。
 

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