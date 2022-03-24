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行政院修《消防法》　營業場所違法直接開罰

▲行政院會今（24）日通過《消防法》部分條文修正草案，未來營業場所違反消防安全將直接開罰。（圖／既記者王敏旭攝，2022.03.24）
▲行政院會今（24）日通過《消防法》部分條文修正草案，未來營業場所違反消防安全將直接開罰。（圖／既記者王敏旭攝，2022.03.24）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-24 11:45:022022-03-24 12:23:39

行政院會今（24）日通過《消防法》部分條文修正草案，共修正27條，未來營業場所違反消防安全將直接開罰，若發生石油煉製災害，課予業者主動通報責任。內政部表示，全面審視並提高罰責額度至少提升3倍，最高提升至10倍，以強化消防公權力行使。

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行政院長蘇貞昌表示，消防工作與人民生命財產安全息息相關，本次修法汲取重大火災教訓，強化場所自主救災能力，健全公共危險物品、可燃性與高壓氣體等場所安全管理制度，對於違法消防安全設備設置維護或防火管理規定者，有提高罰則，提升公共安全。

前年錢櫃大火後進行檢討，內政部指出，以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先給予限期改善，未改善再予處罰。修法過後，不會再給予限期改善，只要檢查發現缺失就直接開罰，且罰鍰額度從原本6000元至5萬元，提高到2萬至30萬元。

修法也新增消防人員在第一線查核施工中消防防護計畫時，如有發生火災致生重大損害的疑慮，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。

高層建築物或地下建築物消防安全風險程度較高，修法也要求此類建築應置防災中心服勤人員，其服勤人員應先經過專業機構訓練合格，並定期複訓，未設置訓練合格人員或未定期複訓，經限期改善未改善者，處2萬至10萬元罰鍰。

另外修法也加強危險物品場所管理，增訂液化石油氣容器零售業者，需設置安全技術人員，並明定其須經專業訓練合格及定期複訓；未置合格安全技術人員處2萬至10萬元，安全技術人員任職期間未複訓處3000元至1萬5000元，均能按次處罰。

同時公共危險物品數量合計達管制量30倍以上的場所，也增訂管理權人應遴用保安檢查員，執行場所構造、設備維護及自主檢查等事項。違反相關規定，處2萬至10萬元，並通知限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。

內政部表示，為了掌握救災資訊，修法也規定消防機關得向電信事業查詢或調取待救者通信紀錄，及其個人相關資訊的權限；石油煉製業等業者，若發生災變，管理權人應立即依規定通報，盡到災害通報責任。

內政部說，全面審視並提高消防法罰責額度，包括謊報火警、營業場所消防設備或防火管理不符規定、危險物品場所違反規定或規避妨礙消防檢查及火災調查等，強化消防公權力行使，維護公共安全。

▲內政部表示，全面審視並提高罰責額度至少提升3倍，最高提升至10倍，以強化消防公權力行使。（圖／內政部提供）
▲內政部表示，全面審視並提高罰責額度至少提升3倍，最高提升至10倍，以強化消防公權力行使。（圖／內政部提供）

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