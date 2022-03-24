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高雄職場群聚＋13確診！大量足跡曝光　到過8個行政區

▲高雄市衛生局技正潘炤穎說明高雄本土個案關聯與足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局技正潘炤穎說明高雄本土個案關聯與足跡。（圖／高雄市政府）

編輯中心／綜合報導

2022-03-24 11:58:582022-03-24 12:05:06

高雄市長陳其邁，今（24）日上午召開防疫記者會，宣布高雄增13例本土個案，指標個案為40多歲女性（案22394），因病就醫採檢確診而匡列家庭、職場接觸者，累計13人確診，稍早高雄市衛生局公佈確診者相關公共場所足跡，行政區包含鳳山區、前鎮區、大樹區、大寮區、三民區、鼓山區、林園區、左營區。

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▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）

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