高雄職場群聚＋13確診！大量足跡曝光　到過8個行政區

高雄市長陳其邁，今（24）日上午召開防疫記者會，宣布高雄增13例本土個案，指標個案為40多歲女性（案22394），因病就醫採檢確診而匡列家庭、職場接觸者，累計13人確診，稍早高雄市衛生局公佈確診者相關公共場所足跡，行政區包含鳳山區、前鎮區、大樹區、大寮區、三民區、鼓山區、林園區、左營區。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）▲高雄市衛生局公佈高雄本土足跡。（圖／高雄市政府）高雄暴增13例！婦人因病就醫採檢確診 釀職場、家庭群聚高雄+0喊卡？今日驚傳多人確診 某高中學生送集檢所嘉義婚宴群聚擴大！座位圖曝光 即起禁止宴席逐桌敬酒