NBA／詹皇休兵被酸不敢對決恩比德 教頭：球迷可憐
洛杉磯湖人今(24)日主場迎戰費城76人，37歲的「詹皇」LeBron James因左膝痠痛高掛免戰牌，遭球迷質疑是故意避開明星中鋒Joel Embiid，不敢正面對決，76人教頭Doc Rivers則表示進場球迷很可憐。
湖人主帥Frank Vogel賽前談起James傷缺，「他在處理膝蓋痠痛的問題，最近4天他打了3場比賽，希望周日對上鵜鶘的比賽能上場。」這是James本季缺席的第19場比賽。湖人目前排在西區第9，只領先第10的鵜鶘1場勝差。
James過去幾周飽受膝傷所困，季中就曾因左膝問題連續缺戰5場，前役拚老命打了41分鐘，繳出38分11籃板12助攻「大三元」，率隊擊敗騎士避免連敗，為了捍衛季後賽資格，保留體力給下役對決鵜鶘更重要。
不過就因此被球迷批評，場均30分的詹皇在年度得分王競爭上，以0.2分領先Embiid坐在榜首，Rivers表示現在巨星喜歡挑比賽輪休的趨勢，讓人遺憾，但作為教練必須做出對球隊最好的選擇。
「為球迷感到難過，特別是那些來到現場的人，今天肯定有某個孩子是第一次來到湖人主場，想看LeBron打球，可惜他不在場。」Rivers認同健康很重要，這樣粉絲才能看到球星們打得長長久久，但還是還讓球迷們留下遺憾 。