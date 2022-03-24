台鐵票價長期凍漲釀高債 工會批王國材成台灣運輸劊子手
立法院交通委員會今（24）日舉辦台鐵公司化公聽會，台鐵企工秘書吳長智痛批，交通部長王國材將成台灣交通運輸的劊子手，台鐵27年來被中央要求凍漲票價，而「鐵路電氣化」又由台鐵自身負擔，這些歷史債務並不是交通部「補貼」而是「還」給台鐵。台鐵企工理事長陳世杰也表示，台鐵改革脫離安全主軸，不是一句公司化就能改善服務品質及行車安全。
吳長智指出，台鐵行車制度已完全失控，因為台鐵局的公公婆婆太多，每個公婆都有各自的要求和規定，台鐵完全失控王國材要負全責，監理應回歸交通部，不應由鐵道局球員兼裁判，相關施工缺失要台鐵局承擔。
至於台鐵債務問題，吳長智批評，台鐵迫於交通部淫威無法適時調漲票價，又得營運虧損路線，且十大建設都是由中央負擔，只有鐵路電氣化算在台鐵身上，把歷史債務掛在台鐵身上，這樣對嗎？「要台鐵情何以堪？交通部還說是補貼，那不叫補貼，那是叫還給台鐵」。
吳長智表示，92年行政院函示所有條例要跟工會協商，不是工會不懂王國材，是王國材不懂工會，現在連政院函示都可以呼攏過去，「今天你說的話誰能相信？」
台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵改革脫離更安全、更安定的主軸，在交通部提出的公司化條例發展中，完全看不到安全兩字，都纏繞資產、土地等，深深打擊所有台鐵同仁的心，造成人心惶惶，台鐵組織編制應該要先鬆綁，讓台鐵要人有人，台鐵主管有錢、有責的去執行工作，同仁能在安心、安定下執勤才是改革。