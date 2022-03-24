高雄暴增13人確診　陳其邁呼籲趕快打疫苗

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高市府表示，由於該高中除確診學生的同班同學與任課老師外，全校師生皆須進行3天在家自主健康管理，因此也提醒師生需每天量體溫，停課3天切勿趴趴走或出入公共場所，而校園內也將進行大範圍的全面性環境清消。至於校內高中部與國中部學生，也都必需進行篩檢，由高醫、小港、聯合與大同醫院醫護執行，原則上學生採檢結果陰性，才可返家，採檢結果未出爐前不得離校。
陳其邁也說，經追查這一職場群聚案的源頭是案22456、一名60多歲婦人，她在19日就醫，但當時沒有被查覺確診，直到昨天下午案22394、一名40多歲婦人到診所就醫，經快篩陽性，才追查出這一職場群聚事件。
陳其邁說，市府一掌握有新個案後，立即採取兩層匡列，確診者職場56名員工、同住家人立即同步匡列採檢，每個環節都不馬虎，確診學生所屬學校的接觸者有2450名師生，目前都已造冊掌握篩檢，3月25日至27日將停課。
市府今天也公布13名確診者足跡，包含丹丹漢堡內惟店、自強路來來豆漿、鳳山區永和豆漿大王、高雄鳳大餐廳、孫東寶台式牛排鳳山五甲店、華一休閒農場等。
高雄已超過14天沒有確診個案，此一職場群聚案指標個案22456的感染源究竟從何而來，陳其邁說，這部分還待追查。據了解，13名確診者中，有2人曾到外縣市旅遊，一名近日曾參加宴席，市府正擴大釐清、匡列接觸者。
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