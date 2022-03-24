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高雄暴增13人確診　陳其邁呼籲趕快打疫苗

▲高雄今天暴增13例本土個案，市長陳其邁表示，此一群聚案中13名確診者，打過兩劑以上疫苗，初步了解都是輕症。代表有打過疫苗的有很強的保護力，對於重症、死亡的保護力，因此希望市民趕快打疫苗。(圖／高市府提供)
▲高雄今天暴增13例本土個案，市長陳其邁表示，此一群聚案中13名確診者，打過兩劑以上疫苗，初步了解都是輕症。代表有打過疫苗的有很強的保護力，對於重症、死亡的保護力，因此希望市民趕快打疫苗。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-24 12:54:302022-03-24 12:56:32

已連續多日無新增本土個案的高雄，今（24）日一下子突然暴增13例本土個案，市長陳其邁表示，一名40多歲女性就醫時發現確診，屬於剛發病個案。經匡列採檢後，高雄今天累計有13人確診。陳其邁表示，此一群聚案中13名確診者，有11人打過三劑疫苗，但仍發生突破性感染，所幸目前初步了解都是輕症。代表有打過疫苗的有很強的保護力，對於重症、死亡的保護力，因此希望市民趕快打疫苗。

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▲高雄市職場群聚關係圖。(圖／高市府提供)
▲高雄市職場群聚關係圖。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，指標個案22394為一名40多歲的女性，3月17日時因有症狀前往醫院求診，醫師警覺性高，快篩後立即轉檢PCR確診。市府獲通報後立即展開疫調匡列，發現其職場56人中有10人陽性確診、另還有2名同住家人也染疫，其中一人是16歲的高中生，所幸今天篩檢41位師生初步採檢確認都是陰性。高市府也宣布，該高中進行3天停課，針對同班同學與老師須居隔10天，其餘同校同學及教職員工則需進行3天自主健康管理。

▲案22462學校接觸者處置措施。(圖／高市府提供)
▲案22462學校接觸者處置措施。(圖／高市府提供)

▲某高中家長、學生自主管理注意事項。(圖／高市府提供)
▲某高中家長、學生自主管理注意事項。(圖／高市府提供)

高市府表示，由於該高中除確診學生的同班同學與任課老師外，全校師生皆須進行3天在家自主健康管理，因此也提醒師生需每天量體溫，停課3天切勿趴趴走或出入公共場所，而校園內也將進行大範圍的全面性環境清消。至於校內高中部與國中部學生，也都必需進行篩檢，由高醫、小港、聯合與大同醫院醫護執行，原則上學生採檢結果陰性，才可返家，採檢結果未出爐前不得離校。

陳其邁也說，經追查這一職場群聚案的源頭是案22456、一名60多歲婦人，她在19日就醫，但當時沒有被查覺確診，直到昨天下午案22394、一名40多歲婦人到診所就醫，經快篩陽性，才追查出這一職場群聚事件。

陳其邁說，市府一掌握有新個案後，立即採取兩層匡列，確診者職場56名員工、同住家人立即同步匡列採檢，每個環節都不馬虎，確診學生所屬學校的接觸者有2450名師生，目前都已造冊掌握篩檢，3月25日至27日將停課。

市府今天也公布13名確診者足跡，包含丹丹漢堡內惟店、自強路來來豆漿、鳳山區永和豆漿大王、高雄鳳大餐廳、孫東寶台式牛排鳳山五甲店、華一休閒農場等。

高雄已超過14天沒有確診個案，此一職場群聚案指標個案22456的感染源究竟從何而來，陳其邁說，這部分還待追查。據了解，13名確診者中，有2人曾到外縣市旅遊，一名近日曾參加宴席，市府正擴大釐清、匡列接觸者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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