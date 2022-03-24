36年最大幅度調整！《消防法》修正案4大重點一次看

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一、強化消防安全管理，營業場所違規可直接開罰30萬
以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先給予限期改善，未改善再予處罰，為強化營業場所負責人維護消防安全設備之責任，本次修法後不會再給予限期改善，只要檢查發現缺失就直接開罰，且罰鍰額度從原本6千至5萬元，提高到2萬至30萬元。
這次修法也同步新增消防人員在第一線查核施工中消防防護計畫時，如有發生火災致生重大損害之虞，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。
另考量高層建築物或地下建築物消防安全風險程度較高，規範要求此類建築應置防災中心服勤人員，其服勤人員應先經過專業機構訓練合格，並定期複訓，以確保災害發生初期，能有足夠自主應變能力。
二、健全危險物品場所管理，增設安全技術人員
為加強危險物品場所管理，這次修法增訂液化石油氣容器零售業者，需設置安全技術人員，執行供氣安全檢查，並明定其須經專業訓練合格，及定期複訓。此外，也將現行公共危險物品場所的保安監督人規定，提升至法律位階，並增訂管理權人應遴用保安檢查員，執行場所構造、設備維護及自主檢查等事項，以強化場所自主防災。
三、掌握救災資訊，提升救災效能
為掌握救災資訊，這次修法也規定消防機關得向電信事業查詢或調取待救者通信紀錄，及其個人相關資訊的權限，以利執行人命救助或緊急救護任務。此外，也規範石油煉製業等業者，若發生災變，管理權人應立即依規定通報，克盡災害通報責任，以提升救災效能。
四、全面檢視提高罰責，以強化消防公權力行使
內政部指出，因應時代變遷，全面審視並提高消防法罰責額度，包括謊報火警、營業場所消防設備或防火管理不符規定、危險物品場所違反規定或規避妨礙消防檢查及火災調查等，其最高罰鍰額度，至少提升3倍，最高提升至10倍，以強化消防公權力行使，維護公共安全。
內政部強調，這次修法幅度較大，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，希望能儘速完成修法，確保公共安全及民眾生命財產權益。