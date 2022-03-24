守護觀音白沙岬燈塔地景文物 綠委黃世杰要求儘速檢討
觀音白沙岬燈塔園區內的南洋杉，去年因不當修剪，造成遊客反彈。當時民進黨立委黃世杰辦理會勘，要求航港局精進樹木維護管理作為。經過一年，園內南洋杉僅餘2、3棵存活，黃世杰昨（23）日邀請航港局長葉協隆說明現況，航港局對於樹木修剪不當造成社會觀感不佳，內部已深刻檢討，並承諾儘快提出全盤規劃，包括：蟲害防除、樹木健檢、風險評估及生態補償等措施。屆時將邀請在地民眾一同參與樹種選擇及樹木種植，攜手擘劃觀音重要地景。
白沙岬燈塔園區內，有19棵高聳入雲的南洋杉，是居民、旅客對燈塔園區的重要印象之一。但園內南洋杉去（2021）年2月因不當修剪，導致原有4、5層樓高的樹木，一夜間僅剩不到3米。當時黃世杰召開會勘，要求主管機關航港局，未來若要修剪樹木，須事先諮詢專家學者專業意見。並針對園區內景觀復原，提出完整規劃。
經過一年，黃世杰辦公室再度收到陳情，去年遭修剪的南洋杉樹況不佳，目前僅餘2、3棵存活。黃世杰邀請葉協隆說明現況，航港局表示，3月已請農委會林試所專家至園區會勘。據專家判斷，園外樹木感染褐根病，由於褐根病難以透過外觀察覺，極有可能透過地下根系傳染給園內樹木。加上部分樹木遭白蟻啃蝕，恐有倒塌傷及民眾的可能。為防止健康樹木受損，並維護入園旅客安全，航港局將請林試所提供專業協助，以求徹底根除病源。
航港局針對此次樹木修剪不當而造成社會觀感不佳，已全面檢討。後續將訂定樹木修剪作業流程，並定期辦理教育訓練，加強燈塔員工樹木維護管理知能。對燈塔園區管理人員進行相關處分，後續將視燈塔業務實際需求，檢討管理人員輪調異動。
葉協隆也承諾，將儘快提出全盤檢討規劃，包括：蟲害防除、樹木健檢、風險評估及生態補償等措施。未來將邀請觀音民眾一同參與樹種選擇及樹木種植活動，攜手擘劃在地重要地景，盼能真正落實生態補償及社區參與。