遭揭露「上班時間要工會挺黃珊珊」 勞動局長：天經地義
國民黨台北市議會黨團今（24）日上午召開記者會，公布一段民眾提供的錄音檔，內容提到疑似是北市勞動局長陳信瑜，在上班時間與工會代表進行會面，會議中陳信瑜更數度要求代表，在台北市長選戰中應該要支持副市長黃珊珊，並直言「如果我還續任，就與你們相約12月26日」。對此陳信瑜今日上午也隨即回應，表示「下屬支持上司天經地義」。
國民黨台北市議員游淑慧在國民黨團記者會上公布一段約2分鐘的錄音檔，其中一名疑似是勞動局長陳信瑜的聲音，在面對工會代表陳情，希望能承接市府標案時，陳信瑜直言「你們都不在標之前先跟我講，如果是珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在。」該說法也遭游淑慧質疑違反行政中立法、濫用行政資源。
對此陳信瑜接受記者訪問時，直言「挺長官天經地義，而且也是一個職場倫理」。「她是我的長官，我就是講講長官的好話，她也還不是候選人，所以也沒有什麼行政不中立。」陳信瑜直言，錄音檔無論是偷錄還是刻意洩露，其實已經涉及違法的行為，「我覺得不應該去鼓勵這種所謂「東廠」文化，你現在讓所有人都是驚弓之鳥，是不是大家都不要講話了？」
陳信瑜強調，對自己團隊執政成績很自我肯定，也是以下屬的身份支持長官，黃珊珊副市長這兩年在防疫或是其他市政作為不只是純熟，對下屬也很誠懇，「我在職場上碰到這樣好的長官，我當然一定要支持。」陳信瑜說，因為她是好的，「挺長官天經地義，而且也是一個職場倫理。」