不顧反對！蒲亭執意出席G20峰會　澳總理：跟他坐太過了

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俄羅斯駐印尼大使伏洛比耶瓦（Lyudmila Vorobieva）表示，俄羅斯總統蒲亭有意參加今年11月由印尼主辦的G20峰會。伏洛比耶瓦進一步表示，「那將取決於許多、許多因素，包括新冠疫情…目前，他的打算是他想去。」
不過澳洲總理莫里森認為，讓蒲亭參加G20高峰會是「不適當」的。他表示，「俄羅斯入侵烏克蘭，這是破壞國際法的暴力和侵略行為」
莫里森更直言，「和蒲亭—一個美國已經指控在烏克蘭犯下戰爭罪的人圍坐一桌，對我來說太過分了。」、「我認為在場的人應該都是沒侵略其他國家的人。」
目前美國正在評估是否將俄羅斯踢出G20，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，「我們認為俄羅斯在國際組織及國際社會中不能像往常一般運作。」
莫里森表示，目前已經向印尼總統佐科威（Joko Widodo）表達關切，「我已經就這些問題與佐科威總統直接談話，我們持續對俄羅斯參與今年峰會表達強烈憂心。」
美國總統拜登先前直指俄羅斯總統蒲亭為「戰犯」後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日發出聲明，宣布美方正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。
對此，莫里森表示，澳洲也有同樣看法，他指出「我認為他們是檢視過證據後提出這些說法」。