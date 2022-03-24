退回台鐵公司化條例？政院：恐不符國人期待

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羅秉成說，一年前行政院進行各項改革規劃，規劃逐步在安全、財物進到現在改革關鍵時刻「台鐵轉型」。台鐵不會為了轉型而轉型、不會為了公司化而公司化，改革都是要給國人一條可以安全回家的路。
羅秉成指出，深信這樣改革目標，對台鐵人、工會是大家共同的目標，大家是站在同一個陣營，這一年來有《鐵路法》修法，最近也提出《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》修法，改革列車開出來，就不會回頭。
「三承諾、二保證不變」，羅秉成表示，台鐵體質改變，經營管理可以提升效率，不只是對安全有助益，對台鐵員工日後權利只會有增無減，政府也希望把這件事情做好，相望大家站在同樣改革目標，來共創三贏。
羅秉成說，條例提出後台鐵工會或員工有不同意見，改革跟相關權益都是有關，這些意見立法院也進行公聽會。先前交通部、台鐵也就改革方案跟工會、員工有對話溝通，收集相關意見後，才把法案送行政院審查通過到立法院。
羅秉成表示，若改革方向上，認為要退回重新審議再送，恐怕不符國人期待，退回來尋求所謂大家都一致性共識才提出，這樣做法是不是會讓改革進程遇到阻礙，應該大家應該要勇敢往前。
羅秉成表示，工會版本沒有反對公司化，只是希望有些條文聲音、意見被重視，交通部會持續跟工會、各界溝通，相信台鐵人願意改革決心不會少於政府，大家以全民利益做優先、最高考量，才能消除歧見，讓台鐵改革有機會成功。