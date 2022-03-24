18歲公民權明處理　綠青年部：藍青壯世代態度攸關結果

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蔡沐霖表示，18歲公民權並不是新議題，在台灣的修憲討論中，其實已經進入第18個年頭，每每社會的共識到達高點，仍是功虧一簣。這次，制度使然，國民黨人們尤其是號稱青壯世代的態度，將決定台灣能不能跨越這道高門檻，讓年輕人真正參與在台灣的改革之中，享受權利也承擔責任。
蔡沐霖表示，自己出任青年部主任以來，觀察到國民黨最大的問題，是在前高雄市長韓國瑜、藍委傅崐萁等反民主之流搶佔主導地位時，若干尚有一絲理念的國民黨青壯世代勇氣不足，對顯而易見、亟待改革的現狀裹足不前，尤其是許多年輕世代最重視的議題，反而助長保守反動的風氣。
蔡沐霖說，這次國民黨台北市議員徐巧芯遇到的國民黨內賄選爭議和內鬥亂象是標準的例證，略有瞭解的一般人當然會站在正義的一方，站在國民黨主席朱立倫的對立面，就如支持18歲公民權修憲一樣，其實，真的沒什麼好盤算思量的，基本的理念貫徹下去，絕對好過繼續憂讒畏譏，期待自己變成一鍋老鼠屎當中一粒鮮美的粥。
蔡沐霖接著提到與這兩天的焦點人物、剛交保的無黨籍台北市議員林穎孟。他說，關於林的許多媒體報導的內容看起來，焦點似乎都在公帑經費有無被挪用等等，但林本身與助理的關係才是核心，兩者之間對「政治理念與路線」和「政治工作者的權利與義務」的認知明顯有差距，可能才是癥結。
蔡沐霖表示，按照林穎孟和被她提告的5位助理多年來彰顯的理念和路線，對於勞動權利的看法是毫無妥協餘地的，就如18歲公民權被國民黨刻意綁定其他修憲議題（動保等）而面臨如今的風險一樣，當所有的修憲議題都必須同時並進，可能的結果之一就是動彈不得，甚至會面對實際上實踐執行面的差距，演變成一場夥伴相互毀滅的戲碼。
蔡沐霖說，院會就是明天了，他無意進一步討論國民黨青壯世代的未來，或是林穎孟個人的未來，而關心的是明天早上立法院的朝野政黨將如何面對歷史？如何發揮智慧與道德勇氣？讓18歲公民權可以不要再被耽擱另一個18年，也讓台灣社會對議題的討論能真正成熟、成年，不再淪為表演、淺碟。