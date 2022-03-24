龍千玉唱一唱「發生命案」　全場混亂無奈被辭退

龍千玉日前參加好友劉家榮、楊繡惠主持的歌唱節目，演唱一系列金曲，其中一曲《命運青紅燈》讓她憶起青春的第一次震撼初體驗，龍千玉表示14歲時在舞廳當駐唱歌手，因為樂隊老師誤會，演奏高出五個音調，她聲嘶力竭演唱，還讓舞客們以為發生命案，掀起驚慌。
在節目中，龍千玉演唱新歌《九月玫瑰》、《第三杯酒》、《人生的旅途》，在老刻盤單元，她向布袋戲歌后西卿致敬，演唱金曲《命運的青紅燈》，則讓龍千玉淚唱中憶起人生的第一堂震撼課，龍千玉表示從小愛唱歌，14歲時在基隆的舞廳當駐唱，選唱探戈舞曲《命運青紅燈》，「當時我原本演唱的是G調，但樂隊老師聽成是C調，整整高出了五個音階，年輕的我不加思索的硬撐演唱，但該曲的最高音就在第一句歌詞，因此當樂隊伴奏響起，我就卯足全力高分貝的撕聲尖叫演唱，讓原本浪漫的氣氛，瞬間變調，舞廳的燈立即全亮，舞客們都驚嚇得以為發生了命案，看到大家一臉驚慌失措，自己當下超尷尬的，感恩好心的同事歌手姐姐即時的幫忙接續演唱，化解混亂的場面。」無奈的是，當天經理就告知她不用再來了，就這樣的初登台即被辭退，龍千玉笑說：「人生的第一份工作讓我很受傷心碎！」
提到與楊繡惠的好交情，龍千玉說過往經常跟阿西演出，有次到桃園作秀，阿西還介紹她買了一間透天厝，而楊繡惠則感恩表示龍千玉十分提攜後進，「在我新人的時候就很照顧我，龍姐做活動時，還大力的幫忙推薦，如果需要主持人就找楊繡惠，這些點滴讓我感恩在心頭，前陣子我買新房，龍姐也很關心，多年來始終如一，有著溫暖而沒有距離感！」