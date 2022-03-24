200萬劑Novavax買到了！專家解答5大QA　超強優勢曝

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隨後陳時中證實，本來就有安排一批透過COVAX訂購的Novavax疫苗，總數約200多萬劑，COVAX有向我方詢問，目前首批進口數量與時間都還在洽談中。
Q1：Novavax有何優勢？
施信如說明，Novavax是蛋白質次單元疫苗，如果是對於mRNA疫苗會過敏的人，接種Novavax具有保護性，能預防重症，又不會引起過敏反應，且發生副作用的比例較低，產生的抗體量更不遜於莫德納疫苗。。
此外，施信如點出，Novavax與高端雖同為蛋白質次單元疫苗，但目前高端還未經過世界衛生組織認證，有些國家並不承認，而Novavax已獲世衛批准，對於有立即出國工作、求學需求，體質卻不適合mRNA疫苗者是非常好的選擇。
Q2：Novavax適合哪類族群？
施信如指出，mRNA疫苗可能對於部分年長者太強烈，接種基礎劑產生很多副作用或不良反應，但未打第三劑保護力又較差，就可以選擇接種Novavax。
其次是對mRNA疫苗過敏者；第三則為青少年族群，雖然青少年重症比例不高，但大家擔心可能會產生不良反應或嚴重副作用，因此可以考慮接種Novavax。
施信如表示，以公衛角度來看，疫苗施打率越高，社區病毒乘載量就會降低，減少民眾攜有病毒的可能性，對於疫情控制較佳，以上三類人都很適合施打，「200萬劑不會打不完」。
Q3：Novavax可混打嗎？要間隔多久？
我國民眾多已接種兩劑疫苗，施信如認為，Novavax可以作為追加劑，對於完全沒打的民眾也可以當作基礎劑施打，彈性非常大。
在施打間隔上，施信如表示，依照臨床建議，間隔2至4週就可以施打，只是目前研究發現，施打間隔沒有必要這麼近，雖抗體會隨時間而降低，但抗體量達到某個程度就具有一定保護力，免疫細胞如T細胞都有記憶力，可以預防重症。
Q4：Novavax有副作用嗎？
施信如指出，施打Novavax後，仍可能有人會發燒頭痛，不過副作用發生比例低很多，至於是否會過敏，她坦言，可能會有人對佐劑過敏，目前還沒有資料，因此接種疫苗後要觀察。
「所有的疫苗其實都會有副作用，都會有潛在的不良反應，流感疫苗也會有，這個是不可避免的，大家要有這樣的認知」，但施信如強調，打疫苗是利多於弊。
Q5：要等Novavax進口再打嗎？
施信如認為，如若是施打現有疫苗真的有明顯副作用者，「的確是可以等一下」，但若本土疫情再起，就要趕快施打疫苗，她也建議，半劑莫德納是不錯的選擇。
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