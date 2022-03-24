存款僅19萬　賴品妤：後悔沒買航運股

民進黨立委賴品妤過去就因存款不多，受到各界關注；根據最新財產申報，賴品妤僅比上期申報多了約2萬存款，達19萬7941元，並有一台2年前購買的百萬汽車。對此，賴品妤今（24）日下午回應指出，民意代表就是自己的本行，沒有特別的副業或投資，另外，自己雖然後悔沒買航運股，但事實就是沒有特別購買衍生性金融商品，所以財產沒有顯著增加，還是希望大家多多關心問政、地方政策，這才是正本清源之道。
監察院23日公布最新公職人員財產申報表，申報日為2021年11月1日。其中，賴品妤有一台2020年2月購買的163萬元汽車，以及19萬7941元的存款，其餘欄位皆空白。值得一提的是，賴品妤的財產申報表與上一期（申報日2020年4月21日）相比，僅存款方面有變動；當時賴的存款是17萬21元，意即她在1年多的時間內，僅存了2萬7920元。
賴品妤今日下午對此表示，自己出社會之後就是在立法院當助理，領的就是一般助理的薪水，過去也沒有甚麼特別的副業。在成為立委前或立委後也沒有甚麼特別購買衍生性金融商品，雖然很後悔沒買航運股。也因此在財產上面沒有顯著的增加，是可以想像的狀況。
賴品妤表示，因為自己是區域立委，除了國會辦公室之外，還要經營兩個服務處與幾個聯絡點，所以許多不足之處會用自己這邊來支出。舉個例子，去年公投說明會自己也支付了許多文宣費。
賴品妤也說，還有一點，許多像她一樣新一代的政治人物也是沒甚麼特別的副業或是投資，民意代表就是本行，因此希望大家多多關心問政、地方政策，這樣才是正本清源之道。