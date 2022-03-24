鼓勵男性加入照顧產業　新北職訓開照服員男性優先班

為鼓勵更多男性加入照顧服務的領域，新北市勞工局所屬職訓中心今年首度針對「照顧服務員產訓合作專班」開設男性優先班；即日起至4月6日止，歡迎年滿16歲至65歲、有意願從事照顧服務員工作的失業勞工，把握機會報名。
勞工局長陳瑞嘉表示，因應長照2.0照顧人力的需求，職訓中心106年起開辦照顧員服務專班，但男性學員的比例一直偏低，109年僅占26%；此外，常聽到家屬受到刻板印象的影響，擔心男性照服員較粗魯或不夠細心，但其實經過專業訓練後，對於服務體重破百、肢體無力的個案，男性照服員比女性更有力量上的優勢，訓後就業率更高達83.42%，因此照服員絕非「女性專屬」的工作。
新北照服員專班結訓的28歲照服員陳懷恩，當年結束科技廠作業員的工作時，從事照顧職的母親則鼓勵他入行；陳懷恩指出，他曾一度擔心照服工作者多為中高齡的女性，待遇又不高，但完訓後順利考許證照、進入機構工作，突破性別刻板印象，受到阿公、阿嬤們信任，案量跟收入都很穩定，去年更開始進修社工學分班，「打算朝督導職邁進，要為更多長輩做最好的服務」。
勞工局職訓中心說，「照顧服務員產訓合作專班－男性優先班」，為產訓合作專班，結訓後也將推介學員就業；此外，111年度職前訓練課程及證照輔導的課程，已陸續在「新北勞動雲－職訓補給站」的網站公告，歡迎有興趣的勞工朋友，可逕至網站瞭解課程的資訊及線上報名，或電洽（02）89692150諮詢。