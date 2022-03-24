林志玲被黑道逼吃飯　邱瓈寬「一通電話」營救成功

知名經紀人、影視製作人邱瓈寬（寬姐）今（24日）為了恩師2億元遺產，與對方家屬對簿公堂，她上午以被告身分現身台北地檢署，釐清是否涉及侵占罪。58歲邱瓈寬有演藝圈「喬事天后」封號，過往有兩件事蹟相當轟動，將其「俠女」性格展露無遺。
港星陳寶蓮2002年於上海寓所過世，身後留下一名剛足月的男嬰，邱瓈寬後來辦了手續，收養該名小孩，男嬰隨養母姓邱，名煌禕，如今19歲的邱煌禕已經是一位身高183公分、外型俊俏的世新大學籃球健將，邱瓈寬曾放下手邊工作，親自現身球場看兒子比賽，去年邱煌禕生日，還寫長文向邱瓈寬告白，母子感情相當好。
2005年農曆春節，第一名模林志玲受邀赴美國賭城作秀，沒想到，到了當地才知道，自己被黑幫逼迫陪吃飯，談判的過程火爆，邱瓈寬得知後，立刻動用人脈，向認識的竹聯幫成員「順哥」致電求援，對方隨即派人趕到林志玲下榻飯店，一路護送她平安脫身。
隔年，林志玲在金馬獎慶功宴見到邱瓈寬，激動地上前給對方大大的擁抱，還眼眶含淚表示：「寬姐是我的恩人！」幾年前，有媒體向邱瓈寬求證營救林志玲一事，她聽了僅淡淡地笑說：「助人為快樂之本，能幫忙表示還有剩餘價值，這個不要講啦，也沒什麼特別偉大！」（編輯：楊穎軒）