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林志玲被黑道逼吃飯　邱瓈寬「一通電話」營救成功

▲邱瓈寬（左）是林志玲的救命恩人。（圖／邱瓈寬臉書）
▲邱瓈寬（左）是林志玲的救命恩人。（圖／邱瓈寬臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-24 14:53:282022-03-24 15:29:41

知名經紀人、影視製作人邱瓈寬（寬姐）今（24日）為了恩師2億元遺產，與對方家屬對簿公堂，她上午以被告身分現身台北地檢署，釐清是否涉及侵占罪。58歲邱瓈寬有演藝圈「喬事天后」封號，過往有兩件事蹟相當轟動，將其「俠女」性格展露無遺。

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▲邱瓈寬出席兩岸電影展講座。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲邱瓈寬在演藝圈地位崇高，人脈廣闊。（圖／記者葉政勳攝）
港星陳寶蓮2002年於上海寓所過世，身後留下一名剛足月的男嬰，邱瓈寬後來辦了手續，收養該名小孩，男嬰隨養母姓邱，名煌禕，如今19歲的邱煌禕已經是一位身高183公分、外型俊俏的世新大學籃球健將，邱瓈寬曾放下手邊工作，親自現身球場看兒子比賽，去年邱煌禕生日，還寫長文向邱瓈寬告白，母子感情相當好。

▲▼邱瓈寬和兒子關係緊密。（圖／邱瓈寬臉書）
▲▼邱瓈寬和兒子關係緊密。（圖／邱瓈寬臉書）
▲▼邱瓈寬和兒子關係緊密。（圖／邱瓈寬臉書）
▲邱煌禕是世新大學籃球校隊。（圖／邱煌禕臉書）
▲邱煌禕是世新大學籃球校隊。（圖／邱煌禕臉書）
2005年農曆春節，第一名模林志玲受邀赴美國賭城作秀，沒想到，到了當地才知道，自己被黑幫逼迫陪吃飯，談判的過程火爆，邱瓈寬得知後，立刻動用人脈，向認識的竹聯幫成員「順哥」致電求援，對方隨即派人趕到林志玲下榻飯店，一路護送她平安脫身。

▲林志玲（右一）和邱瓈寬私交甚篤，左一為陳漢典。（圖／邱瓈寬臉書）
▲林志玲（右一）和邱瓈寬私交甚篤，左一為陳漢典。（圖／邱瓈寬臉書）
隔年，林志玲在金馬獎慶功宴見到邱瓈寬，激動地上前給對方大大的擁抱，還眼眶含淚表示：「寬姐是我的恩人！」幾年前，有媒體向邱瓈寬求證營救林志玲一事，她聽了僅淡淡地笑說：「助人為快樂之本，能幫忙表示還有剩餘價值，這個不要講啦，也沒什麼特別偉大！」（編輯：楊穎軒）

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