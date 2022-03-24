相撲力士食量驚人　2小時燒肉店內肉品全掃光

相撲的歷史幾乎等同於日本史，在一些日本文獻上等神話故事有提到，各地神明會透過相撲來分勝負，決定誰跟從誰，而土俵則是神靈降臨的地方；相撲的起源在古代是血氣方剛的兩個男人之間互相較勁，在日本平安時代是貴族的娛樂，皇室也會舉行比賽，來到戰國時代，常被用於武士的戰鬥訓練，據說織田信長也是相撲迷，重要的是透過相撲活動來找到民間的能人異士。





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執導「松子所不知道的世界」等知名節目，首度晉身為電影導演的坂田榮治，他費時半年展現職人精神跟拍境川部屋跟高田川部屋兩個道場拍下世界首部相撲紀錄片《相撲道》，主要跟拍武隈親方（前大關豪榮道）以及竜電剛至​等人，記錄相撲力士們賣命的訓練跟不為人知的生活，以捨命衝撞的覺悟邁向晉級的道路；武隈親方（前大關豪榮道）曾是日本最知名的本土力士之一，透過鏡頭可以看見他在當選手時努力堅持的一面，即便受傷仍面不改色迎戰對手，顯現超乎常人的武士精神；日本國技千年的神秘面紗3月25日透過大銀幕為台灣觀眾首度揭開。





提到為何想拍攝相撲紀錄片，導演說格鬥的愛好者常講相撲力士是最強的，因此他從晨練開始拍攝，一路到兩國國技館力士們搏命上陣，並且要求攝影師要捕捉重點，比如武隈親方（前大關豪榮道）的腳步動作，導演要拍出像「酷斯拉」登場一樣帥氣，並以慢動作呈現神聖的土俵被一步一步搭建出來的樣子，每個畫面都讓人讚嘆。除了訓練跟比賽過程，電影也呈現出他們驚人的食量，幾十位相撲選手在導演邀請之下大啖燒肉，兩個半小時嗑光店家兩百多人份的白飯以及各種肉品，導演在結帳時看到長到地板的發票時不禁大喊完蛋，一餐將近81萬日幣，讓導演苦笑祝福力士們吃飽喝足後都能百戰百勝。





除了日本，台灣近幾年也很努力發展相撲，中華民國相撲協會於2001年成立，由一群旅日以及愛好相撲運動的教練、選手以及社會體育愛好人士所組成，並多次參與國際賽事，2014年跟2018年還分別在高雄跟桃園舉辦世界盃相撲錦標賽，近年因為疫情關係影響賽事，但協會仍然積極協助選手們訓練，期盼能為國爭光，這次協助《相撲道》翻譯專用術語，也是希望能在台灣多多推廣相撲。為了讓觀眾更容易理解相撲知識，原本也是大相撲力士的插畫家琴劍淳彌在去年離開人世之前，不僅在拍攝期間擔任協調的角色，更發揮所長以動畫方式介紹相撲比賽規則並大力推薦：「透過這部電影看見相撲界的傳統以及艱苦，你一定會更想親自造訪兩國國技館」人與人之間肉體衝撞的視覺跟聽覺震撼，在不能出國的此刻，《相撲道》絕對能讓台灣哈日族跟喜愛競技運動的粉絲們有一秒到日本看相撲比賽的感覺！



