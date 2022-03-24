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易遊網聯手星宇航空第3彈！「春日號」4月底出發

▲易遊網結合星宇航空與環島之星兩大超人氣空陸交通，讓旅客一次體驗春遊樂趣，預計4月底出發，預訂消息將在3月底公布。（圖／易遊網提供）
▲易遊網結合星宇航空與環島之星兩大超人氣空陸交通，讓旅客一次體驗春遊樂趣，預計4月底出發，預訂消息將在3月底公布。（圖／易遊網提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-24 15:58:39

不能出國有夠悶，滿足你想搭飛機的念頭，2022首波微旅行2.0航班準備起航！易遊網與星宇航空獨家合作推出「雙星假期 漫遊台東」第3彈，這次班機以「春日號」為主題，將帶領旅客從桃園起航飛往日本宮古島上空，感受春日暖陽的美好時光。在等待國境開啟前趕快先來體驗。易遊網表示，這次班機限量184席，預計3月底將公布轉整銷售訊息，有興趣的民眾要把握！

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易遊網表示，這次「春日號」班機將於4月30日上午10點30分從桃園起飛，於13點30分在台東降落，除了有限量早鳥價含稅6288元起的純飛行體驗外，行程部分結合星宇航空與環島之星兩大超人氣空陸交通，推出台東機酒自由行2天，以及含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴的花東跟團遊2-3天，自由行每人含稅售價9500元起，跟團遊每人含稅售價14990元起，旅客可依照自身旅遊喜好來選購。
 
搭乘「春日號」的旅客，除了可品嚐到星宇航空的特色機上餐以及獲得超精美的星宇禮包外，此次更搭配春日主題，將候機室打造成風格野餐基地，在草地鋪上野餐墊，加上編織籃、綠植與淡色系花材的點綴，營造法式鄉村的恬淡風情，現場也會準備精緻茶點供旅客享用，以愉快愜意的心情等待班機起航。易遊網透露，「雙星假期 漫遊台東」春日號即將起航，開賣時間、行程資訊、禮包內容和優惠活動將陸續公佈，敬請鎖定官網訊息。
 

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