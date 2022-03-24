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第28期疫苗預約率15%！莊人祥：預約莫德納為最大宗

▲指揮中心發言人莊人祥表示，具俊曄還有其他辦法，可以入境台灣。（圖／CDC提供）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，具俊曄還有其他辦法，可以入境台灣。（圖／CDC提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 14:42:14

第28期疫苗預約今（23）日上午10時起開始預約，到下午1點，提供1月9日前完成兩劑疫苗接種的18歲以上民眾預約，預約至3月25日截止；疫情指揮中心發言人莊人祥指出，提供76萬劑疫苗量，目前已預約11萬6千964人，以莫德納疫苗佔最大宗。

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莊人祥表示，本次追加劑提供莫德納、AZ、高端，其中以莫德納提供65萬為最多，AZ次之，目前已預約11萬6千964人，莫德納預約11萬人，預約率為15.37%，預計到明天中午都還能上網預約，施打日期3月28日至4月3日。

預約平台相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月28日至4月3日。

二、 符合資格對象：2022年1月9日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/4/3(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月23日上午10時至3月25日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月23日中午12時至3月25日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月23日下午2時至3月25日中午12時。

民眾可於3月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

預約平台僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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