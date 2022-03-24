專案泡泡被戳破　陳時中：不影響台灣開放腳步

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昨（23）日陳時中提到，指揮中心有要求第0天下機後就要採檢，至於在哪裡採檢，皆由主辦單位自行安排，而國發會公文來得較晚，因此部分外賓是依原先規劃在飯店採檢，待指揮中心批文後，部分外賓於機場採檢。
對此，今早陳時中坦言，外賓與民眾本來應完全區隔，但在展場中有跟民眾接觸，雖然並非密切接觸，不過規劃「做的不是那麼好」。
對於專案泡泡破洞，下午疫情記者會中，陳時中認為，仍對我國整體開放腳步影響並不大，因為目前並非開放所有入境民眾免隔離，接下來的開放仍要居家隔離，「這跟我們開放的腳步是比較沒有關係的」。
至於何時能提出檢討報告，陳時中表示，目前接待人員都還在隔離中，會待他們自主健康管理結束後再討論，「因為這些都是很細節的問題了，可能要隨行者會比較清楚」。
陳時中也解釋，第一封公文是希望部分貴賓可以到旅社採檢，外賓下機後搭乘防疫遊覽車送到旅社再採檢，「那我們准了」，第二封文週二中午才到自己手上，是希望在機場採檢，「那我也准了」，因為這兩個方式都可以，機場採檢要看量能，但現在機場效率高，沒有問題，如果到旅館採檢，就要做好專車防疫，所以這兩件事都可以，指揮中心就是要求第0天一定要採檢。
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