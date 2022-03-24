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專案泡泡被戳破　陳時中：不影響台灣開放腳步

▲今（24）日衛福部長陳時中強調，指揮中心要求專案泡泡在入境當天就要採檢。（圖／記者許若茵攝，2022.3.24）
▲今（24）日衛福部長陳時中強調，指揮中心要求專案泡泡在入境當天就要採檢。（圖／記者許若茵攝，2022.3.24）

記者許若茵／台北報導

2022-03-24 14:50:22

2022智慧城市論壇暨展覽與會外賓未在機場採檢，而是入住北市飯店後才進行採檢，已累計3人確診，泡泡出現破口。對此，今（24）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦承，外賓與民眾應完全區隔但未做好，不過這不影響台灣整體開放腳步，會等接待人員結束自主健康管理後，再行檢討。

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2022智慧城市論壇暨展覽中，有30名外賓適用「專案泡泡」模式入境，但卻爆出部分外賓未在機場採檢，直到入住北市飯店後，聯醫才緊急前往採檢，至今已檢出3人確診。

昨（23）日陳時中提到，指揮中心有要求第0天下機後就要採檢，至於在哪裡採檢，皆由主辦單位自行安排，而國發會公文來得較晚，因此部分外賓是依原先規劃在飯店採檢，待指揮中心批文後，部分外賓於機場採檢。

對此，今早陳時中坦言，外賓與民眾本來應完全區隔，但在展場中有跟民眾接觸，雖然並非密切接觸，不過規劃「做的不是那麼好」。

對於專案泡泡破洞，下午疫情記者會中，陳時中認為，仍對我國整體開放腳步影響並不大，因為目前並非開放所有入境民眾免隔離，接下來的開放仍要居家隔離，「這跟我們開放的腳步是比較沒有關係的」。

至於何時能提出檢討報告，陳時中表示，目前接待人員都還在隔離中，會待他們自主健康管理結束後再討論，「因為這些都是很細節的問題了，可能要隨行者會比較清楚」。

陳時中也解釋，第一封公文是希望部分貴賓可以到旅社採檢，外賓下機後搭乘防疫遊覽車送到旅社再採檢，「那我們准了」，第二封文週二中午才到自己手上，是希望在機場採檢，「那我也准了」，因為這兩個方式都可以，機場採檢要看量能，但現在機場效率高，沒有問題，如果到旅館採檢，就要做好專車防疫，所以這兩件事都可以，指揮中心就是要求第0天一定要採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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