高雄化工廠群聚延燒！疑領班先中鏢　一家三口全染疫

中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布，國內新增15例本土個案，其中有13例為高雄化工廠群聚，累計11名職場職場人員確診、2例同住家人確診，指揮官陳時中表示，這個指標個案家人確診，是高中學生，因為同班同學跟老師接觸較多，目前已經採檢，42位全陰性，但還是擴大至全校採檢，同班的採完陰性會進行居隔、其餘同校學生都要檢驗陰性才可以離校。
陳時中說明，這個指標個案大概是昨天中午驗出PCR陽性，高雄動作也很快，昨天半夜就把第一層職場跟職場確診的家人也都驗過一次，到目前為止沒有新增個案。而在職場群聚部分，這裡面有一案（案22455）在高雄上班，但居住在台南，現在台南方面也已經展開相關疫調與匡列行動，他的配偶跟兒子檢驗陰性，其他的接觸者還在匡列，不過應該是還在家裡沒往外傳，台南校方也有在注意，不過兩個小孩都檢驗還是陰性。
針對高雄暴增雙位數本土確診，感染源也仍待釐清，指揮官陳時中也說，現已經展開相關防制作為，確診的學校擴大至全校採檢，並在3/25至3/27預防性停課及自主健康管理，另啟動前鎮、左營社區篩檢站，另協請醫療院所加強通報。
高雄市政府指出，高雄某化工廠職場群聚確診的個案，皆在工廠同一場域工作，包含作業員、品管員等，根據疫調，因病而就診被驗出陽性的40多歲女性（案22394），其配偶就是為該化工廠的領班（案22456），他在3/17就發病、3/19曾就醫，是此群聚最早發病的，目前將他鎖定為指標個案，不過確切的感染源還需透過疫調持續追查釐清。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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