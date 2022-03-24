台鐵公司化公聽會頻挨批　王國材：我願意當黑臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
而對於工會質疑，為什麼公司化條例沒有經過工會同意再送上行政院？王國材坦言，「要等到所有會員同意，可能要等到10年、20年，我再也沒有辦法等待了，我必須在部分無共識下往前推動。」
王國材強調，台鐵未來始終要自立自強，「現行的台鐵許多支持都是來自政府，在公司化條例中也沿用這樣的方式，尤其在債務清理上，昨（23）日在鐵路法上，在都市計畫和土地開發上均鬆綁，我期待台鐵透過這些方式，讓台鐵自立自強，而不是長期要透過政府補貼。
對於工會幹部發言，對外稱自己是台鐵人感到汗顏，王國材也說，「台鐵發生兩大事故，當然不會想要跟別人說你是台鐵人，我們鬆綁的台鐵開發限制，因為未來始終還是要靠自我經營盈利，這不是鐵路公司化最終的目標嗎？相關的土地開發法規，現在我們都鬆綁啊，交委會委員大家都同意啊，這時候台鐵又說不要自立自強了？」
「我願意當終結重大事故的人，我不希望有任何人搭乘台鐵再發生重大事故，否則那才是劊子手」，對於歷史債務的清理，王國材指出，92年是700多億，現在已經到了1400多億，如果不用償債基金，那就要使用公務預算，但公務預算有舉債上限，政府的歲末剩餘也不可能全部都給台鐵，這次行政院已經非常有誠意，在台鐵欠款上完全清理，也就是在台鐵公司開始營運後欠款為0，而台鐵公司化只是一個母法，未來還有16個子法要設置，要如何讓確保台鐵組織安全，透過內部機制讓組織運作，公司化不只是一個改制，而是真正的改革。
對於工會質疑未來資產的配置，王國材重申，如果全數留給台鐵，那每年台鐵要自行負擔車站、軌道每年20億的折舊費用，「這些東西都不能抵債，我們把這些資產收回給交通部來負擔，這些都是為了讓台鐵永續營運，的確所有工會的幹部是為了員工著想，的確很多員工不能體諒，讓你們很難做決定，那我願意辦這個黑臉啊，我覺得這是應該做的事」。